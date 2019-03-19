«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Леди в погонах - 2019».

В пресс-центре «КП» в минувшую пятницу собрались очаровательные, прекрасные и очень красивые женщины. И почти все в форме. И как же она им к лицу! Мы чествовали победительниц фотоконкурса «Леди в погонах-2019», который проходил на сайте kp.ru с 1 декабря прошлого года по 1 марта нынешнего. На победу в виртуальном состязании претендовало более 30 участниц из самых разных ведомств - это и правоохранительные органы, и госструктуры. Голосование было народным. Победители определились большинством голосом. Именно пользователи интернета выбирали достойнейших из достойных, независимо от званий и регалий!

Наш конкурс ежегодный, и в этом году все три первых места заняли сотрудницы полиции. Больше всего голосов (более 57 тысяч!) получила Анастасия Кондакова из Братска. Она специалист по работе с личным составом. Кстати, в прошлом году в родном северном городе стала обладательницей титула «Мисс полиция».

- Меня поддерживала вся моя семья - муж и три дочки, - говорит Анастасия. - Активно голосовали и коллеги. Я очень люблю свою работу и не представляю себя где-либо еще - только в полиции!

Капитан внутренних дел, кстати, на службе более 17 лет. Профессию Анастасия выбрала благодаря главной героине знаменитого сериала. Именно его героиня и вдохновила братчанку в выборе дальнейшего пути.

Больше всего голосов (более 57 тысяч!) получила Анастасия Кондакова из Братска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хотела быть похожей на Каменскую и чтобы мной гордились, как и ею! - говорит победительница. - И мечта сбылась. Мое непосредственное направление - работа с семьями сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Что может быть благороднее!

Второе место с результатом 52 тысячи голосов получила Дарья Лазарева - сотрудница экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области. Дарья выпускница кузницы кадров - биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета.

- Очень многие выпускники этого факультета работают экспертами, - делится Дарья. - Вот и я после окончания вуза решила пойти в полицию. И ни капли не жалею о выборе. Считаю, что моя работа очень ответственная, потому что именно от экспертиз зависит дальнейшая судьба определенных людей.

Дарья Лазарева и Полина Желтобрюх - обладательницы второго и третьего мест.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замкнула тройку лидеров Полина Желтобрюх. Она бухгалтер. Интересно, что отец девушки преподает на кафедре специальной подготовки Восточно- Сибирского института МВД. Однако окончив школу, Полина настояла на своем…

- Конечно, папа советовал мне идти на службу в полицию, но я сначала выбрала гражданский вуз. Только потом поняла, что его совет был верным, - говорит Полина.

Замкнула тройку лидеров Полина Желтобрюх. Она бухгалтер.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В полиции примерно треть сотрудников - женщины, - говорит начальник отдела по работе с личным составом ГУ МВД России по Иркутской области Роман Звездецкий. - И прослеживается тенденция, что все больше представительниц слабого пола пополняют наши ряды. Мы стараемся беречь женщин. Трудятся они в основном в органах следствия, дознания, инспекциях по делам несовершеннолетних и службе по вопросам миграции. Много среди них бухгалтеров, кадровиков, экспертов. однако служат наши женщины и в сугубо «мужских» подразделениях, например в ГИБДД. Наравне с нами они переносят все тяготы, например, в командировки ездят - на Олимпиаду в Сочи, на Универсиаду в Красноярк, даже на Северный Кавказ.

Капитан внутренних дел, кстати, на службе более 17 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призеры конкурса - Наталья Рягузова и Александра Баженова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметили мы в разных номинациях и представительниц других ведомств. Так, приз читательских симпатий получила красавица Наталья Рягузова - старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ, рассмотрению обращений и приему граждан. Ведомство было создано сравнительно недавно, всего год назад.

- На самом деле мне всегда нравились два направления - журналистика и юриспруденция. Но свою роль сыграл авторитет родителей, и я поступила на юрфак, - говорит Наталья. - Теперь счастлива, что у меня есть уникальная возможность совмещать эти две сферы.

Отметили за волю к победе и госинспектора Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Александру Баженову. Прекрасная леди обожает животных и гордится своей профессией. А за успешный старт диплом получила Екатерина Измалкова - специалист Федеральной налоговой службы России № 19 по Иркутской области. Леди, к слову, приехала на награждение прямо из аэропорта. Только с отпуска - и сразу к нам за заслуженной наградой.

Дарья выпускница кузницы кадров - биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За успешный старт диплом получила Екатерина Измалкова - специалист Федеральной налоговой службы России № 19 по Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все победители получили памятные подарки от «КП» и спонсоров. А победительница стала героиней передачи на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

Приз читательских симпатий получила красавица Наталья Рягузова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прекрасная леди обожает животных и гордится своей профессией.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На победу в виртуальном состязании претендовало более 30 участниц из самых разных ведомств.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все победители получили памятные подарки от «КП» и спонсоров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интервью с победительницей конкурса "Леди в погонах - 2019" 00:00 00:00