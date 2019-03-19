Милый пес совсем недавно обрел имя Черный Рэм и сейчас идет на поправку. Швы еще ноют, рана болит. Собака все еще побаивается людей и с опаской озирается вокруг. Еще бы! Дворняжка была на волосок от гибели. Ее чуть не разрубили лопатой пополам. Лишь чудом удалось бродяжке выжить.

- Мне позвонили жители 207 квартала и рассказали, что уже которую ночь они слышат собачий вой, - говорит основатель приюта для бездомных животных в Ангарске Вадим Матвиенко.

– А еще они пояснили, что видели пса с огромной раной на спине. Попросили помочь найти несчастного. Добровольцы стали прочесывать квартал. Особенно тщательно - стройки и заброшенные дома. Возле одного такого Вадим сначала нашел окровавленную лопату и сразу понял, в чем дело.

- Там где я нашел лопату, часто встречаются люди без определенного места жительства, - поясняет волонтер. – Вероятно, собаку пытались убить на пропитание.

Подключились к спасательной операции и санитары из ветклиники. Все вместе, наконец, и обнаружили измученное животное. Черныш лежал недалеко от заброшенного дома на свалке. Крови и сил потерял много, поэтому и был спокоен. Волонтеры посадили его в машину и повезли в клинику. Однако прямо у ее порога собака испугалась и сбежала. Пережитый стресс дал о себе знать.

- Искали ее чуть ли не всем городом целых трое суток, - продолжает Вадим. – И снова нашли! Но пес не подпускал к себе, защищался. Пришлось сделать ему укол успокоительного, чтобы посадить в машину.

Двухчасовая операция прошла успешно. «Айболиты» признаются, что собаку ударили лопатой дважды. Рана оказалась настолько глубокой, что были повреждены внутренние органы. Четвероногому установили специальный дренаж, чтобы откачивать инфекцию из раны и наложили три этажа швов.

Волонтер выходил собаку, которую изрубили лопатой. Фото: личная страница Вадима Матвиенко в Инстаграм.

Сейчас пес в приюте, чувствует себя хорошо. Каждый день его возят на перевязки и уже через пять дней начнут снимать швы.

- Я назвал его Черный Рэм, потому что раньше местные его звали Черный, а в больнице ему приклеилось имя Рэм, - улыбается Вадим. - Сейчас ищем для него заботливых хозяев.

Рэм, к слову, добряк. Любит ластиться и учится снова доверять людям. Волонтеры верят, что слово черный в его двойном имени - единственное темное пятно в его прошлой бродячей жизни.