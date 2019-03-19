Видео первых шагов верблюжонка, который появился на свет под Улан-Удэ, разместили в соцсетях этнографы из Бурятии

По бурятским поверьям, верблюд рождается к богатству. Будем верить, что это так. Ведь под Улан-Удэ в семье одногорбых верблюдов Батора и Янжи произошло долгожданное пополнение. Новорожденный родился здоровым. Уже спустя полчаса он попытался встать на лапы и сделать первые в своей жизни шаги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/698058" frameborder="0"></iframe> Новорожденный верблюжонок делает первые шаги.Видео: группа «Степной кочевник».Предоставлено "КП"

- Мальчик родился очень активный и любознательный, едва появившись на свет, сразу же начал осматривать владения, а на следующий день вовсю бегал вокруг Янжи, - рассказывает о своем подопечном смотритель этнокомплекса Нина Нимбуева. – Верблюды исторически жили в тяжелых климатических условиях, поэтому рождаются уже очень развитыми.

Светлана Цыбикдоржиева о первых шагах верблюжонка 00:00 00:00

Семилетняя верблюдица Янжа (в переводе с бурятского – невеста. – Прим.ред.) вынашивала малыша почти год. Еще до родов молодую маму поместили в отдельный загон. Дело в том, что верблюды, в отличие от коров или лошадей, не хотят рожать при людях. Пока малыш все время держится рядом с мамой, без ее питательного молока ему не выжить. Верблюжье молоко в несколько раз жирнее коровьего - 5 %! Поэтому даже двухсот миллилитров такого напитка, новорожденному вполне хватает на весь день. Кстати, с именем для крохи еще определились и попросили помощи у пользователей соцсетей. Правда, в этнокомплексе сетуют, что пока подходящих вариантов никто не посоветовал.

7-летняя Янжи с новорожденным верблюжонком. Фото: Нина Нимбуева.

- Для нас это очень радостное и важное событие. Верблюд одно из пяти животных, которых наши предки издавна разводили их в этих местах, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске директор этнографического комплекса «Степной кочевник» Светлана Цыбикдоржиева. - Своих подопечных мы бережем, и дрессируем, ведь от природы нрав у них ого-го!

Трудно поверить, но этому малыш родился всего несколько дней назад. Фото: Нина Нимбуева.

По словам Нины Нимбуевой, постоянный уход и внимание, помогают приручить верблюдов. Тем более, если заниматься ими с рождения. Так, например, старший брат новорожденного малыша, двухлетний верблюд по имени Тоби, активно помогает работникам этнокомплекса.

- Когда он видит, что рядом рубят дрова, то всегда подходит и начинает подавать поленья, - со смехом рассказывает о верблюжьих услугах Светлана Цыбикдоржиева.- Схватит их зубами и подносит людям.

Пока же этнографы продолжают следить за тем, как стремительно взрослеет новорожденный верблюжонок. Который вскоре будет резвиться на летних лугах со всей своей семьей.

Этнографы продолжают следить за тем, как стремительно растет новорожденный верблюжонок. Фото: Нина Нимбуева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке. Двухлетний волк Серега и его подружка маламут Роми, стали молодыми родителями. Крохотному щенку всего месяц, но волчья натура уже видна невооруженным глазом. Подробности.