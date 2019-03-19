Весенний призыв в самом разгаре

16 марта в Уриковском МО было проведено праздничное мероприятие «День призывника». В этот день в зале собрались призывники, которые в ближайшее время отправятся на службу в ряды Вооруженных сил, а также ребята, вставшие в этом году на первоначальный воинский учет.

Организаторами праздника выступили Совет женщин, Совет ветеранов, военно-учетный стол и администрация Уриковского МО, при поддержке коллектива Дома культуры с. Урик.

Проводить ребят на службу в армию собрались их родители, представители органов муниципальной власти, военного комиссариата, участники боевых действий.

Военный комиссар Иркутского района Кузнецов Р.Ю. в торжественной обстановке вручил приписные свидетельства ребятам, которые в феврале этого года прошли медкомиссию и встали на первичный воинский учет, а парням-призывникам выдал повестки. К будущим солдатам с напутственными словами обратился глава администрации Уриковского МО Побережный А.Е., он пожелал ребятам достойно служить в армии и вручил сувениры на память о малой Родине.

Фото: предоставлено администрацией Уриковского МО

На праздничное мероприятие призывников пришли поздравить депутат Думы Иркутского района Панько А.Г, председатель Иркутского районного местного координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Пешков А.А., подполковник милиции, участник боевых действий на Северном Кавказе Потанин А.В., представитель фонда ветеранов Афганистана и Чечни «Память», участник боевых действий на Северном Кавказе Трофимов Ю.В., солдат советских войск в ЧССР Шаманов Б.Н., председатель Совета ветеранов Уриковского МО Хмыль С.Е.

Напутственное слово от имени родителей защитников Отечества произнесла мама солдата Гнездилова Ольга. Трогательные стихи прочла Виноградова Г.И. член Совета ветеранов Уриковского МО.

Сюрпризом для призывников стал проект «Загляните в семейный альбом», где ребята увидели детские фотографии себя и своих друзей. Праздничную атмосферу обеспечили творческие коллективы Дома культуры с музыкальными и хореографическими номерами, а самым интересным оказалась полоса препятствий, которую будущие солдаты охотно преодолевали на сцене.

В завершение мероприятия участниками военно-патриотического клуба был проведен мастер класс по начальной военной подготовке.

Мастер-класс от военно-патриотического клуба. Фото: предоставлено администрацией Уриковского МО

Остается только пожелать будущим защитникам Отечества терпения, мужества и силы. Ведь каждый молодой человек обязан пройти эту школу жизни, которая закаляет и помогает стать настоящим мужчиной.