2019-03-20T07:46:22+03:00
Происшествия

Три товарища и пять бутылок виски: по фото в соцсетях иркутские полицейские задержали грабителей

Парни украли алкоголь на 6 тысяч рублей и хвастанули об этом в интернете [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Та самая фотография в соцсетях.Та самая фотография в соцсетях.
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Дерзкое ограбление одного из магазинов на улице Пискунова в Иркутске произошло прямо средь бела дня. Трое парней в бейсболках и капюшонах вошли в торговый зал, остановились около витрины с дорогим алкоголем, которая находилась прямо под прицелом камер видеонаблюдения. За пару секунд они взглядом выбрали любимую марку виски, а затем, разбив стекло камнем, и вытащив пять бутылок шотландского напитка, убежали.

Вечеринку с элитным алкоголем, пусть и не на 250 тысяч евро, как двое российских футболистов, а всего на 6 тысяч рублей, троица устроила в квартире одного из грабителей. Правда, перед тем как раскупорить бутылки, три товарища решили соблюсти определенный ритуал. А именно, похвастать элитным пойлом перед другими своими друзьями, и выложить совместное фото с украденными бутылками в соцсети. Снимок они подписали так: «На борту все ок!».

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Но полет, а точнее вечеринка прервалась, когда первыми их крутое фото оценили, нет, не подписчики, а полицейские, которые уже вышли на след грабителей, опросив свидетелей и очевидцев ограбления. Когда фото появилось на странице одного из подозреваемых, оперативники не стали ставить им лайки, а нагрянули на гулянку троицы через несколько минут. Те даже не успели насладиться вкусом шотландского напитка.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Их совместный вечер был продолжен в отделе полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Грабителями оказались три местных жителя в возрасте от 20 до 28 лет, известно, что двое из них ранее уже попадали в наше поле зрения за совершение аналогичных преступлений. Теперь в отношении их возбуждено новое уголовное дело.

На допросе один из любителей виски, едва сдерживая улыбку, отметил, что никакого повода для застолья у друзей в тот день не было. А украсть алкоголь они решили просто потому, что захотели выпить.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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