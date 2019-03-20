2019-03-20T11:20:05+03:00
Общество

Версия: двое подростков из Ангарска сбежали в Красноярск

По версии сыщиков, 16-летний Кирилл Стрижаков и 15-летняя Кристина Руднева, ушедшие из дома 16 марта, могли вместе отправиться в Красноярск. [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Версия: двое подростков из Ангарска сбежали в Красноярск.Версия: двое подростков из Ангарска сбежали в Красноярск.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Ангарске продолжаются поиски пропавшей 15-летней Кристины Рудневой. Отец школьницы рассказал сыщикам, что девочка, прихватив свой рюкзак, ушла из дома вечером 16 марта. Вот только домой она уже не вернулась. Встревоженный исчезновением ребенка, мужчина написал заявление о пропаже дочери.

И вот, сегодня 20 марта стало известно о том, что в Ангарске ищут еще одного подростка. Родители 16-летнего Кирилла Стрижакова, пропавшего тем же днем, что и Кристина, забили тревогу, когда их сын ушел из дома в 22-ом микрорайоне. Полицейские, занимающиеся поиском ребят, не исключают, что это мог быть запланированный побег.

- По одной из версий, молодые люди могли сбежать вместе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возможно, они уехали из Ангарска и отправились в сторону Красноярска.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы пропавших школьников.

Кирилл Стрижаков: на вид 17-18 лет, 170-175 см, худой, короткие светло-русые волосы, зачесаны назад. Был одет в черную куртку до колен, оливковые кроссовки. С собой у него рюкзак синего цвета.

16-летний Кирилл Стрижаков. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

16-летний Кирилл Стрижаков.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кристина Рудакова: на вид 15-16 лет, 160-165 см, худая, светло-русые волосы, с одной стороны до плеч, с другой коротко стрижены.была одета в черное пальто ниже колен, синие джинсы, синие кроссовки. Также при ней был рюкзак синего цвета.

15-летняя Кристина Рудакова. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

15-летняя Кристина Рудакова.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Всех, кто знает о нахождении пропавших школьников, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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