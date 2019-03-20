Ледовая переправа на Ольхон – 2019 закроется 21 марта

Внимание, автомобилисты и туристы! Зимняя переправа на остров Ольхон закрыта! На водоемах Приангарья продолжает стремительно таять лед. Вот и Байкал не стал исключением. Толщину льда на переправах измеряют дважды в сутки, но даже это не всегда гарантия безопасности. С завтрашнего дня попасть на самый большой остров Байкала и уехать с него можно лишь на судне на воздушной подушке. Зимник открытый 5 февраля проработал 44 дня.

Переправы закрыты из-за двух трещин во льдуФото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Днем 20 марта на ледовой дороге появились две крупные трещины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины.

Спасатели предупреждают, выезд на поверхность озера вне специальных переправ опасен для жизни. Напомним, что в прошлом году ледовую переправу закрыли 26 марта.

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