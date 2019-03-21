Ангарчанина, который обманул пользователей соцсетей, собирая деньги якобы на лечение сына, осудили на 4 года условно

«В нашу семью пришла беда. Полуторагодовалый сын попал в больницу с ожогами 45% тела. Срочно нужны деньги на лечение. Осталось собрать 24 тысячи рублей из 29. Малыша только вывели из реанимации, помогите, кто сколько может». Этот пост отчаяния появился в одном из ангарских сообществ в соцсетях.Проникшись историей страдающего малыша, неравнодушные люди сразу же стали отправлять деньги, рекомендовать лучших врачей и распространять запись на своих страничках.

«Что произошло с Вашим мальчиком»? «Сколько вам нужно денег»? Множество вопросов, как град обрушились на недоумевающую Марину (имя и фамилия изменены - Прим. ред.). Сотовый надрывался от звонков друзей и незнакомцев. Пока один из звонивших не скинул ей скриншот сообщения в соцсетях, перевернувший жизнь ангарчанки.

- Какие деньги, я была шокирована?! Нас лечили абсолютно бесплатно, - рассказала осенью корреспонденту «Комсомольской правде» в Иркутске Марина. – Это правда, наш ребенок действительно сильно обжегся кипятком, опрокинув на себя горячий чайник. Нас положили в ожоговое отделение больницы №3 в Иркутске. Сыну сделали все необходимое: перевязки, уколы, обезболивающие. И операции никакой не было, мы сами обошлись, без помощи! Тут же набрала мужа, который, как оказалось, и распространил этот пост, и кричу в трубку: «Ты что творишь, быстро удаляй все из интернета, ты для чего вымогаешь деньги?». Он лишь хладнокровно ответил: «Это для наших же нужд, ты же знаешь в какой мы ситуации».

Скриншот переписки Марины с мужем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Как оказалось, ее безработный супруг набрал уйму займов в отделениях микрокредитов. «Хочу открыть свой бизнес», - так он объяснял жене свои поступки. Вот только о самом «бизнесе» он умалчивал.

- За два года в браке я вообще ничего не знала о его работе, - рассказывала в октябре Марина. – На что жили? Сначала получила декретные, родители помогали, квартира у меня своя, снимать не нужно было. Денег с его кредитов я вообще не видела, и куда он их дел, понятия не имею. Он даже мои золотые украшения в ломбард заложил! Я думаю, все сбережения Иван спускает на ставках, не раз видела, как он сидит на сайтах тотализаторов.

Когда же обман раскрылся, Марина выгнала мужа из дома и начала подумывать о разводе. Тот самый фальшивый пост все-таки удалили из соцсетей. Однако за несколько недель, которые он «провисел», мошенник успел собрать нехилую сумму. По словам Марины, супругу перевели почти 50 тысяч рублей. Как именно он собирается возвращать долги, неизвестно.

Обманутые люди, которые отправляли деньги, обсуждая ситуацию, пишут в комментариях, что теперь никогда не поверят таким постам из интернета. К сожалению, но вероятно, что из-за такой жажды легких денег, без помощи может пострадать реально нуждающийся ребенок.

Сам же Иван, стал изгоем и в своей семье. Родная сестра мошенника попросила всех, кто высылал пожертвования, запостить в соцсетях квитанции переводов, которые помогут доказать его вину. Да и сама Марина не стала защищать мужа.

Когда афера раскрылась, Марина выгнала мужа из дома и задумывается о разводе. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Не могу обманывать людей, так уж я воспитана, - говорила Марина. – Тем более, когда ситуация касалась здоровья моего ребенка. Ведь так можно накликать настоящую беду. Сейчас переживаю, что этот пост мог разойтись по другим группам, и он может дальше вымогать деньги. Моя подружка позвонила ему и спросила, нужны ли еще деньги, он ответил, что ребенок пока в больнице, и сбор продолжается.

Полицейские, выяснили все детали случившегося и смогли собрать достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело. 20 марта Ангарский городской суд признал Ивана виновным в обмане 8 человек, и вынес приговор по статье «Мошенничество». За свои махинации он получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, ему также предстоит вернуть 71 тысячу рублей, тем, кто попался на его уловку и перевел деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело ангарчанина, который обманул пользователей соцсетей, собирая деньги якобы на лечение сына передано в суд. Расследование уже завершено и дело было передано в Ангарский городской суд. Подробности.

Ангарчанка разоблачила мужа, который обманул пользователей соцсетей, собирая деньги якобы на лечение сына. Выложил его, якобы убитый горем отец Иван Мартынов из Ангарска (имя и фамилия изменены). Крик о помощи тут же стал собирать перепосты и комментарии. Отзывчивые, и в то же время доверчивые, горожане начали советовать мужчине хороших врачей, справляться о здоровье малыша, и параллельно отправлять деньги. Подробности.