2019-03-21T12:00:21+03:00
Общество

«Иркутская зоогалерея» переедет в район авторынка «Фортуна»

Освободить территорию историко-мемориального комплекса Иерусалимская гора необходимо до 25 мая
Олег ФЕДОРОВ
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«Иркутская зоогалерея» переедет в район авторынка «Фортуна».«Иркутская зоогалерея» переедет в район авторынка «Фортуна».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несколько лет обсуждений, и, наконец, итог – место, куда переедет «Иркутская зоогалерея», определили. «Новоселье» животные отпразднуют на территории торгового комплекса «Фортуна». Вольеры перевезут по адресу Карла Маркса 50, ориентировочно – в начале лета. Площадь нового здания свыше 2500 квадратных метров. Договор аренды заключили на пять лет.

Правда в район авторынка переедет только часть животных. Экзотические представители фауны - крокодилы, черепахи и шимпанзе отправятся во второй, так называемый филиал «Иркутской зоогалереи», который планируют открыть на пересечении улиц Байкальская и Трилиссера. Но, по словам хозяев зверинца, об этом думать пока рано. «Иркутская зоогалерея» будет принимать маленьких гостей на старом месте еще как минимум до середины апреля.

«Иркутская зоогалерея» переедет в район авторынка «Фортуна». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Иркутская зоогалерея» переедет в район авторынка «Фортуна».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мы должны были освободить территории, что занимаем сейчас, 1 апреля, но не сможем этого сделать, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске Людмила Ивушкина. - Существуем только на доходы от продажи билетов. Если закроемся, животных будет нечем кормить, да и счета, пока занимаемся переездом, чем-то оплачивать нужно.

Полностью освободить территорию историко-мемориального комплекса Иерусалимская гора, снести все вольеры и помещение необходимо до 25 мая.

- Нам пригодится любая помощь, - говорит Людмила Ивушкина. – От перевозки животных, постройки вольеров – до кормов. Примем с благодарностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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