2019-03-21T14:07:09+03:00
Происшествия

Банду вымогателей из шестнадцати человек осудили в Иркутской области

Почти 10 лет они держали в страхе бизнесменов Железногорска
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Банду вымогателей из шестнадцати человек осудили в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Банду вымогателей из шестнадцати человек осудили в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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В Иркутске суд огласил приговоры участникам громкого дела о вымогательстве. Сыщикам потребовалось 100 томов материалов уголовного дела, чтобы описать все преступления, которые совершила банда за 10 лет.

А началось все в далеком 2000 году, лихие 90-ые прошли только лишь на календарях. А уж в далеком сибирском городке Железногорск и подавно. Одним из тех, кто решил получить все и сразу в это неспокойное время, стал 31-летний местный житель. Он шаг за шагом сколотил банду из числа своих знакомых, которая держала в страхе 20-тысячный город. Каждый ее участник был верен своему боссу, без колебаний выполняя его поручения. А были они предельно просты, но невероятно жестоки. Чтобы все знали о серьезности намерений новых «хозяев города», в 2003 году главарь и его «правая рука» отдали приказ расправиться с лидером конкурирующей группировки. Приказ был исполнен без промедления.

- В его подчинении преступника находились несколько групп, каждая со своими обязанностями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Первые занимались вымогательством денег у местных бизнесменов, вторые - поджигатели, которые мстили неугодным, а третьи угоняли автомобили, чтобы позже потребовать за них выкуп.

Все дела были поставлены на поток, в банде существовала четкая иерархия, которая безошибочно работала вплоть до 2013 года, пока главаря не задержали в Новосибирске. Но, даже после того, как поймали всех членов преступной группы, их многочисленные жертвы боялись заговорить, опасаясь возмездия.

- По делу были допрошены более 400 человек, проведены десятки экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Всего фигурантами стали 26 человек, в отношении 7 из них уголовное преследование прекратили по нереабилитирующим основаниям: смерть, истечение сроков давности.

Лишь трое бывших членов дерзкой банды пошли на сделку со следствием. По приговору Иркутского областного суда всех участники преступной группы признаны виновными. Их лидер и его «правая рука» получили по 21-му году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в 1 миллион рублей. Еще одного ранее судимого фигуранта громкого дела осудили на 24 года лишения. Остальные члены банды получили различные сроки, в том числе условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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