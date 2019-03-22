Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»: « У нас растет достойная смена!»

В марте в акционерном обществе «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») чествовали тех, кто на протяжении года трудился над своими научными проектами. Интересные, свежие, неординарные идеи предлагали молодые сотрудники и молодые специалисты предприятия. Естественно, поддерживали их в этом наставники - опытные руководители подразделений, структур, отделов. На XII региональной научно-технической конференции было представлено 17 проектов в трех секциях. Один из победителей - 25-летний Рамазан Газизулин. Оператор котельной удивил всех не только необычной темой проекта, но и ораторским мастерством, защитился на пять с плюсом.

- Я предложил создать учебный видеоматериал на базе действующего нефтяного промысла, - рассказывает Рамазан. - На практике вижу это так: наши опытные сотрудники будут демонстрировать навыки и рассказывать о своей работе на камеру. В дальнейшем созданные нами фильмы можно показывать студентам в виде готовых мастер-классов. В чем плюс новшества? Не у всех есть возможность пройти практику на месторождении, поэтому видеофильмы станут наглядным пособием в учебе.

По словам Рамазана, идея проекта возникла у него после того, как устроился в «Верхнечонскнефтегаз». Было это в 2015 году, после окончания Бузулукского колледжа промышленности и транспорта Оренбургского государственного университета. И вот такого погружения в профессию ему как раз не хватало.

Конференция - это возможность показать себя, быть услышанным, замеченным. Причем не только наставниками, но и топ-менеджерами предприятия. В этом году принято решение изменить традиционный формат проведения конференции. Она длилась три дня - все секции работали под председательством генерального директора Александра Близнюка.

Фото предоставлены АО «ВЧНГ»

- Отрадно, что подрастает такая достойная смена, - отметил Александр Алексеевич во время церемонии награждения. - Нам представили действительно неожиданные открытия, причем теми молодыми сотрудниками, которые в повседневности не особо-то и выделяются, просто незаметно делают свою важную работу. Это подтверждает то, какой огромный у нас кадровый потенциал. Люди растут и развиваются здесь, внутри предприятия, поэтому нет необходимости искать кадры на стороне. Я услышал на конференции массу рациональных вещей, которые имеют практическую значимость. Можно сидеть и ждать удачу, а можно хватать ее за хвост. Создавайте мир вокруг себя сами, своими руками. Удачи!

Все участники конференции получили благодарственные дипломы, премии и подарки. Те, кто находился в вахтовом поселке, участвовали в конференции и торжественной церемонии закрытия заочно - посредством видеоконференцсвязи. Среди вахтовиков, кстати, был и победитель прошлого года, дошедший до всероссийского этапа, - Денис Белоконов. Теперь его ждет кустовой этап состязания в Красноярске. Защищать честь Общества отправятся еще шесть молодых специалистов «Верхнечонскнефтегаза». Второй этап конференции пройдет в мае и июне на площадках «Оренбургнефти» и «РН-Ванкор».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!

Денис Белоконов - оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда ЦДНГ УНП.

Даниил Сычев - геолог геологической группы ЦДНГ УНП.

Никита Тарасенко - геолог геологической группы ЦДНГ УНП.

Александр Поляков - ведущий геолог (гидродинамическое моделирование) отдела геолого-гидродинамического моделирования.

Ерлан Есимбеков - специалист планирования и мониторинга ЗБC управления геологического сопровождения бурения скважин.

Рамазан Газизулин - оператор котельной 4-го разряда участка теплоснабжения цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения.

Евгений Бритов - главный специалист научно-технического развития и инноваций управления перспективного планирования.

Егор Ракитин - трубопроводчик линейного 4-го разряда линейно-эксплуатационного участка цеха технического обслуживания и ремонта промысловых трубопроводов.

Мария Кондратюк - инженер отдела планирования проектных работ управления наземных сооружений.