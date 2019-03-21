Погода на выходные 23-24 марта в Иркутске: на город надвигается новый арктический фронт

Коварный март: только иркутяне убрали подальше пуховики да теплые вещи, как получите-распишитесь – снегопад. Осадков выпало 8 мм – больше половины месячной нормы. Кстати, предел для первого месяца весны – 13 мм. И температура за окном уже не +8, как на прошлой неделе, и пронизывающий ветер. И арктический циклон, что обрушился на город в ночь с 17 на 18 марта, сдавать позиций не собирается. Короткая передышка на два дня, 22 и 23 марта в виде небольшого потепления, а с воскресенья, 24 марта в Иркутске снова холода.

Когда в Иркутске ждать потепления и ждать ли новых холодов? 00:00 00:00

- Идет очередной холодный фронт, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Основной удар придется на северные районы региона, но и мимо Иркутска не пройдет. Днем будет не выше +3, мокрый снег, ветер. Март – месяц неустойчивый, такие колебания для него – дело обычное. Это происходит из-за смешения теплых и холодных воздушных массы.

Прогулки по городу планируем на субботу. Как подарок от небесной канцелярии вполне комфортные +6…+8 за окном и яркое солнышко. Так что успевайте с пользой провести единственный теплый денек. Однако если решили воспользоваться случаем и съездить, к примеру, на Ольхон, будьте в курсе, что ледовую переправу на остров закрыли. Запрет для автомобилей по зимнику действует с 21 марта.