2019-03-22T07:40:03+03:00
Общество

По Академическому мосту с 1 сентября запустят троллейбусы

Первый маршрут, вероятно, соединит Университетский и Солнечный
Олег ФЕДОРОВ
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По Академическому мосту с 1 сентября запустят троллейбусы.По Академическому мосту с 1 сентября запустят троллейбусы.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ровно десять лет назад открыли движение по Академическому мосту за это время уже и маршрутки запустили по переправе, а троллейбусы все нет. Но в этом году, наконец-то, эпохальное событие случится. И даже дата его уже известна – 1 сентября. С левого берега Ангары на правый, экономя время в пути, и объезжая пробки на плотине ГЭС и центральных улицах, - не только автомобилисты должны наслаждаться преимуществами, но и иркутяне, которые пользуются общественным транспортом, верно? Мэр города Дмитрий Бердников внес предложение запустить новые троллейбусные маршруты.

И первым, вероятно, станет № 5 «Микрорайон Университетский – сквер Кирова». Подготовительная работа уже началась!

Сейчас главное – построить новые транспортные съезды, один из которых планируют сделать со стороны улицы 3-го Июля, а также проложить электрический кабель по всей длине моста, которая составляет 6 км. Что приятно, по новым маршрутам поедут новые троллейбусы.

- Мы объявили конкурс на закупку 4 машин, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Иркутска.

В планах – приобретение еще пяти. Главное, все машины будут современными, удобными, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбусы должны быть оборудованными специальными откидными пандусами, чтобы инвалидная колясками могла беспрепятственно подняться по ним и съехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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