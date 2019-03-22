Клещи в Иркутске в 2019 году: опасные районы на карте

Увы, но и любителям активного отдыха на природе, и садоводам надо считаться с тем, что, как только сойдет снег и земля хоть немного прогреется, проснутся и выйдут на охоту клещи в Иркутске в 2019 году.

-Каждый год их жертвами становятся около 15 тысяч жителей Иркутской области, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. -Первыми просыпаются от спячки степные клещи. Поэтому и первые пострадавшие — с Ольхонского района, из Баяндая- уже традиционно обращаются к врачам в конце марта. А потом начнется сезон у дачников.

Эпидемиологи, по итогам многолетних наблюдений, даже составили список опасных зон вокруг Иркутска. В первую очередь, это Байкальский тракт — оттуда на исследование приносят каждого десятого клеща, чуть меньше кровососов на Мельничном тракте, тройку замыкает Голоустенский тракт.

Карта опасных мест в Иркутсе.Фото: Наталья ВИБЕ

-Конечно, далеко не все клещи опасны, но лучше не рисковать,- продолжает Светлана Каурова. -В прошлом году вирусологическими лабораториями области был исследован 7981 клещ, из них заражен клещевым энцефалитом – 1,5%, боррелиозом – 24,5%. Чтобы обезопасить себя, стоит поставить прививку ( особенно, если планируете надолго уехать в тайгу), либо купить полис медицинского страхования на случай укуса. Тогда проверку кровососа на заболевания, а, при необходимости, и лечение вам проведут бесплатно. А лучше сделать и то, и другое.

Имейте в виду — таежные клещи, которые и лютуют в садоводствах вокруг Иркутска, проснутся уже в апреле! Времени, чтобы поставить прививку или запастись полисом, у дачников остается совсем немного. А вот рассчитывать на то, что летом, в жару, кровососы поутихнут, не стоит. Наоборот, говорят эпидемиологи, в августе у них наступает второй пик активности. Поэтому клещи в Иркутске в 2019 году опасны весь сезон, который длится с апреля по октябрь.

БДИ!

Снятого клеща кладем на влажную ватку, помещаем в коробочку. Его должны исследовать в лаборатории. Если кровосос не сохранился, у вас возьмут на анализ кровь.

Специалисты напоминают: у пострадавшего от укуса клеща в запасе есть трое суток. После врачи уже не смогут применить большую часть препаратов, спасающих от того или иного заболевания, переносимых кровососами: они просто не подействуют, вирус попадет в организм и начнет свою разрушительную работу.

НА ЗАМЕТКУ

Находясь в лесу

- надевайте светлую одежду (на ней лучше видны клещи) с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, на голову — косынку, капюшон;

- проводите само и взаимоосмотры каждые 1-2 часа;

- применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей

- в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве

- осматривайте домашних животных, которых берете с собой.