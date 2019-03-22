«Корова-героиня»: буренка родила телят-тройняшек в Иркутской области

Отец, беги домой, тут такое! Ты не поверишь, - удивленный голос жены раздался в трубке Николая Тимофеева. Пока 58-летний учитель черчения и ОБЖ из села Масляногорск спешил домой, его жена принимала роды…у коровы Юли. Казалось бы, обычное дело для села, но не в этот раз.

- Когда корова отелилась, я отнесла теленка в теплое место, вернулась посмотреть, как там наша кормилица, а рядом с ней уже второй теленок! - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Мария Тимофеева. – Только с ним разобрались, унесла, прихожу к Юле, а там уже третий! Даже перепугалась от неожиданности.

Обычно на свет появляется один теленок, иногда два, но чтобы три, да еще все здоровые – крайне редко

Обычная с виду буренка, ничем не отличалась от тысяч таких же других деревенских коров. Пока в день всех влюбленных, 14 февраля, не принесла сразу троих телят! Малыши здоровы и растут на глазах.

- Уникальный случай, один на тысячу, а может и больше! Обычно на свет появляется один теленок, иногда два, но чтобы три, да еще все здоровые – крайне редко, – удивляется опытный зоотехник иркутского зоосада Константин Божко. – Заранее, такое конечно, не угадаешь. Внешне по корове этого почти никак не определить.

Комментарий эксперта: зоотехник Константин Божко о необычных родах 00:00 00:00

Вот и сама счастливая мамочка, явно не ожидала такого сюрприза. Молока у Юли на всех троих не хватало. Ведь каждому теленку нужно по паре литров молока в день. Поэтому, чете Тимофеевых пришлось покупать специальную смесь, чтобы вскормить малюток.

- Родители поили их через бутылку с соской в форме коровьего вымени, - уточняет дочь Анна. – Я предложила их назвать как былинных богатырей: Илья, Алеша, Добрыня. Родители шутку не оценили.

Анна Тимофеева о том, как выкармливали телят-тройняшек 00:00 00:00

Маленьких телят пока держат в теплой стайке, на пастбище они еще не выходили. Опасно, могут простыть. Первое время им требуется много внимания, все-таки дети, пускай и четвероногие. Хлопот у фермеров с более чем тридцатилетним стажем хватает.