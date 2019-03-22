Остались ни с чем: в Иркутске кредитный кооператив обманул горожан на 14 миллионов рублей

- Чтобы я еще раз поверила в эти кооперативы, да никогда! - вздыхает иркутянка Марина Виницкая.

В июле прошлого года 40-летняя сибирячка впервые в жизни решила стать пайщиком кредитно-потребительской фирмы. Муж Марины получил водительские права, и семейная пара поставила перед собой цель - приобрести автомобиль. Оставалось подкопить денег. А тут коллега Марины по работе подкинула идею, как сделать это быстрее, и посоветовала сделать вклад в сберегательный центр. Мол, рисков никаких, фирма на рынке несколько лет, офис в самом центре Иркутска, да и прибыль отличная – до 16% годовых.

- Я сначала почитала отзывы - негативных не нашла, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске Марина Виницкая. – Тогда решила вложить 120 тыс. рублей. Затем каждый месяц пополняла баланс и к ноябрю отдала уже 447 тысяч. Тут муж говорит: «Все, нам хватает на машину, иди забирай деньги». Прихожу, а менеджеры взялись отговаривать: мол, не спешите забирать вклад, к следующему лету к вашей сумме прибавится еще 44 тысячи за счет процентов.

Марина Виницкая лишилась 447 тысяч рублей. Фото: личный архив Марины Виницкой.

Марина оставила деньги, но муж, словно подозревая неладное, стоял на своем и твердил, что надо поскорее выводить средства из сберегательного центра. В итоге Марина написала претензию на возврат денег и через 10 дней вновь пришла в главный офис. А там… толпа разгневанных пайщиков. Они тоже выбивали свои кровные из менеджеров - правда, уже не рассчитывая на проценты.

- Те лишь отвечали: мол, у нас сложная ситуация, денег нет, ждите два месяца… или можете возле офиса палатку поставить, - говорит Марина. - А ведь когда оформляла вклад, мне говорили, что забрать деньги я смогу в любой момент.

Однако, как оказалось, женщина попала в число 42 иркутян (именно столько пайщиков пока обратилось в полицию. – Прим. ред.), которым 39-летний директор этого кооператива не вернул как минимум 14 млн рублей (сумма на данный момент), хотя начиналась работа кредитного агентства в 2011 году вполне успешно. Клиентов, от которых не было отбоя, заманивали как раз отличными процентами по вкладу, которые, кстати, действительно исправно начисляли.

- В 2017 году Центробанк запретил этой организации осуществлять финансовую деятельность, так как у нее обнаружились нарушения, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Было ли до этого момента с выплатой процентов все в порядке, мы сейчас проверяем. Ведь вполне возможно, что здесь использовалась классическая схема, когда проценты пайщикам выдавались от вкладов новых клиентов. Так вот, после запрета на осуществление деятельности директор кооператива создал новую организацию и предлагал клиентам перезаключать договоры - таким образом и продолжил собирать деньги.

Полицейские не исключают, что число обманутых может исчисляться сотнями или даже тысячами, ведь офисы фирмы работали в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхове, а также еще в нескольких городах Сибири и Урала. По неофициальной информации общее число пайщиков может достигать 6 тыс. человек. Из них только в одном Приангарье 2,5 тысячи. Пока же потерпевшими признаны лишь 42 человека.

- Конечно, обманутых в разы больше, - восклицает Марина Виницкая. - У нас в мессенджере есть группа, так только в ней 118 пайщиков. Все, как и я, остались без денег. Некоторые, кстати, до сих пор не верят, что их обманули. Мой родственник-пенсионер, как ни уговариваю, не подает заявление. Говорит, что его вклад действует до апреля, и ждет возвращения процентов. Я же написала директору: «Когда вернете деньги?» Он спросил мою фамилию и пообещал ответить в понедельник. Правда, не уточнил, какого года. С тех пор он уже никому не отвечал.

Двери кооператива сейчас закрыты на замок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Марина Виницкая, как и остальные обманутые пайщики, подала на финучреждение заявление в полицию и прокуратуру. В многочисленных офисах кооператива, а также по месту жительства директора прошли обыски. Сыщики изъяли там всю документацию, компьютеры и флешки.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - продолжают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Организатору грозит до 10 лет лишения свободы. Решением суда он заключен под домашний арест до 29 мая.

Теперь все, на что рассчитывает обманутая Марина Виницкая, оставшаяся без автомобиля и денег, что директору кредитно-потребительской фирмы не удастся уйти от наказания.

КСТАТИ

Всех, кто стал жертвой финансовой организации, полицейские призывают обращаться в Главное следственное управление МВД России по Иркутской области.