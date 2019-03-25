2019-03-25T08:48:51+03:00
Общество

Мэром Усть-Илимска избрана 28-летняя домохозяйка

Анна Щекина набрала 43,85% голосов избирателей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Новый мэр Усть-Илимска Анна Щекина. Фото: соцсети.Новый мэр Усть-Илимска Анна Щекина. Фото: соцсети.
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В Усть-Илимске 24 марта, сенсационной победой 28-летней домохозяйки Анны Щекиной закончились выборы мэра города. Избиратели отдали женщине, которая представляет партию ЛДПР 44,04% голосов. Второе место занял кандидат от «Единой России» председатель думы Усть-Илимска Сергей Зацепин, набравший 37,30% голосов. Кандидат от Справедливой России Ирина Кондратьева получила 6,21% голосов избирателей, став третьей. 2,03% голосов горожане отдали Екатерине Сазоновой.

Напомним, выборы мэра Усть-Илимска были досрочными. Они состоялись в связи с добровольной отставкой Вакиля Тулубаева, который покинул свой пост в январе 2019 года. По данным избиркома в выборах приняли участие 20789 человек - это 32,71 процента избирателей. Число действительных избирательных бюллетеней составило– 18612, недействительных – 2165. Явка составила 32%

Добавим, что во время выборов мэра Усть-Илимска Анна Щекина, официально являлась домохозяйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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