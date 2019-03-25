ДТП в Иркутске: маршрутный автобус №7 столкнулся с «Газелью» и вылетел в кювет

В Иркутске произошла крупная авария. На улице Лермонтова столкнулись маршрутный автобус №7, микроавтобус «Газель» и легковушка «Тойота Раум».

- По предварительным данным, никто не пострадал, в автобусе находилось трое пассажиров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - «Газель» пыталась проехать по перекрестку, когда в нее врезался автобус, после чего вылетел в кювет.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: Место аварии. Группа ДТП38Rus.

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД, они выясняют обстоятельства столкновения. Проводится проверка.

Полицейские выясняют причины ДТП.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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