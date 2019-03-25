МЧС предупреждает: 26-28 марта в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

В Иркутской области опять похолодает. Зима отчаянно не хочет уходить из Приангарья. Так, ночью с 25 на 26 марта в Иркутске ожидается мокрый снег. Днем переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -4,-6 градусов, днем -1,+1. Водители, будь внимательны! На дорогах города будет гололед и снежный накат.

- 26 марта в южных и центральных районах подует северо-западный ветер 12-17 м/с, снег, поземки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В горах Южного Прибайкалья сильный снег, возможны лавины.

Утром по области при прояснении туман. В центральных и южных районах порывы 12-17 м/с, поземки. Температура ночью -4, -9, утром до -14, -19, днем -3,+2.

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