2019-03-22T13:29:08+03:00
Общество

Чемпионы мира по киокусинкай посетили Иркутск

Один из самых титулованных спортсменов Алехандро Наварро провел в «Байкал-Арене» несколько тренировок для сибиряков
Алина ПЕРОВА
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Чемпионы мира по киокусинкай посетили ИркутскЧемпионы мира по киокусинкай посетили ИркутскФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алехандро Наварро - один из самых титулованных спортсменов в боевом искусстве киокусинкай: чемпион мира и многократный чемпион Европы по весовым категориям и в абсолютной весовой категории.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

В столицу Приангарья он прибыл по приглашению Байкальской лиги киокусинкай вместе с супругой Ксенией, чемпионкой мира и Европы в абсолютной весовой категории по киокусинкай. Она - мастер спорта международного класса.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Алехандро провел учебно-тренировочные сборы для спортсменов и тренерского состава. Сборы проходили три дня: 16, 17 и 18 марта на базе спортивного комплекса «Байкал-Арена», участие в них приняло более 60 человек. В ходе тренировок отрабатывались тактико-технические действия, которые закреплялись в многочисленных спаррингах.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Уделили внимание общефизической подготовке - именно она лежит в основе мастерства в киокушине. Алехандро поделился с участниками некоторыми связками, которые использует в поединках сам. Также он разбирал и исправлял возможные ошибки.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Последняя тренировка закончилась конференцией, где ребята могли задать интересующие их вопросы по тренировочному процессу и подготовке к соревнованиям, любимой технике, которую использует спортсмен, а также его планам на будущее.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Участники сборов отметили интересную подачу информации: Алехандро объясняет все легко и доступно, акцентируя внимание на деталях и возможных ошибках. Тренеры зарядились сами и готовы использовать полученные знания и навыки в своих программах, повышать мастерство учеников.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Во время пребывания в Иркутске Алехандро и Ксения Наварро стали гостями радио «Комсомольская правда» (91,5 FM).

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Титулованный спортсмен рассказал, что он родился на Канарских островах. Начал заниматься спортом в 14 лет, это было тхэквондо и айкидо.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

В 20 лет увлекся киокушином и связал с ним свою спортивную карьеру. Помимо киокусинкай спортсмен занимается плаванием и боксом.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

- Каратэ - это не только достижение спортивного результата. Это философия. Если ученик доверяет учителю, а учитель верит в ученика, то из любого человека можно сделать чемпиона, - считает Алехандро Наварро. - Физические возможности помогают совершенствованию духа. Восточные единоборства прививают дисциплину, помогают становлению личности, - уверен он.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Также Алехандро не понимает, что такое жизнь без увлечения.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

- Если нравится чем-то заниматься, вкладывай в это дело и энергию, и душу, - советует спортсмен. - А когда станет тяжело, не говори «не могу», не сдавайся и будь готов учиться.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Из Иркутска спортсмены отправляются во Францию готовиться к соревнованиям. В мае будет проходить чемпионат Европы, а в ноябре – чемпионат мира. Это самые важные турниры для спортивной пары.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Ежегодно Байкальскую лигу киокусинкай посещают ведущие бойцы мира, которые делятся с подрастающим поколением накопленным опытом и знаниями. Приезд таких спортсменов дает мощный импульс для развития киокусинкай на территории региона.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

НАША СПРАВКА

Байкальская лига киокусинкай – самая многочисленная организация, культивирующая боевые искусства в регионе с 1997 года. Она насчитывает более 2 тыс. спортсменов, а также огромное количество почитателей киокушина в 20 филиалах региона. Организация входит в состав Федерации киокусинкай России (ФКР). В Байкальской лиге киокусинкай 51 спортсменам присвоены черные пояса разных степеней, 13 спортсменам - звание «Мастер спорта России» и одному – «Мастер спорта России международного класса». Воспитанники неоднократно становились чемпионами и призерами турниров всероссийского и международного уровней: чемпионатов и первенств России, турниров Европы, Японии и мира.

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Фото: Байкальская лига Киокусинкай

Видео интервью и фрагменты тренировок можно посмотреть здесь:

Байкальская лига Киокусинкай и Алехандро Новарро.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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