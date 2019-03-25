2019-03-22T10:38:01+03:00
Общество

Банк «Открытие» представил новый офис в Иркутске

Офис находится в самом центре города - на улице Свердлова, 36
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Банк «Открытие» представил новый офис в ИркутскеБанк «Открытие» представил новый офис в Иркутске
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Первое, что бросается в глаза, - непохожесть на привычные банковские офисы. Дизайн выполнен в бело-голубых тонах, помещение наполнено светом и воздухом. Стильная подсветка с логотипом, на стене часы с оптимистичной фразой «В жизни всегда есть место открытию». Гармоничности и свежести интерьеру придают живые цветы. Все это создает ощущение комфорта и того, что гостям здесь всегда рады. К слову, за день воспользоваться банковскими услугами в новом офисе могут до 100 человек.

- Согласно концепции банка «Открытие», офис нового формата визуально должен быть максимально открытым и удобным для клиента. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса, - отметил заместитель управляющего банком «Открытие» в Иркутской области Дмитрий Степаняк.

Открытие офиса состоялось в рамках реализации масштабного проекта по трансформации филиальной сети экс-Бинбанка под бренд банка «Открытие»: с улицы Чкалова, 36 офис банка переместился на Сверлова, 36. В новом помещении обслуживаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. На универсальной фронт-линии специалисты банка компетентно, быстро и профессионально проконсультируют розничных клиентов по банковским продуктам и услугам. Им помогут оформить дебетовую и кредитную карты, получить кредит наличными, открыть вклады, подать заявку на ипотечный кредит, предложат инвестиционные и накопительные продукты. Юридическим лицам предоставляются услуги расчетно-кассового обслуживания. Позаботились и о ВИП-клиентах. Для их удобства и конфиденциальности организована переговорная комната, в которой можно провести деловую встречу и заключить сделку. В этом помещении есть отдельная касса, которая позволяет совершать финансовые операции, не выходя из премиальной зоны.

Для клиентов, которым наличные деньги могут понадобиться в любой момент, во входной зоне установлено два банкомата. Они работают круглосуточно 7 дней в неделю. С их помощью можно самостоятельно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств.

Фото: Банк «Открытие»

Фото: Банк «Открытие»

- Мы готовы помочь всем клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия, в том числе оформить один из наиболее востребованных на сегодняшний день продуктов - рефинансирование кредитов сторонних банков, - дополнил Дмитрий Степаняк.

Также заместитель управляющего банком «Открытие» в Иркутской области раскрыл секрет: в ближайшие четыре месяца банк намерен открыть еще четыре офиса в новом формате.

Режим работы офиса «На Свердлова»: с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00, в субботу - с 09.00 до 15.00, воскресенье – выходной.

ДЛЯ СПРАВКИ

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года. За это время клиентская база банка выросла до 180 тыс. юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц (с учетом премиальных клиентов).

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2017 г.

Фото: Банк «Открытие»

Фото: Банк «Открытие»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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