2019-03-23T05:29:48+03:00
Общество

Четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Еще на трех зимниках понизили грузоподъемность
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области из-за наступления ранней весны продолжают закрывать зимние переправы. На водоемах Приангарья стремительно тает лед. Высокие дневные температуры меняют его структуру, и он начинает напитываться водой. Дважды в день инспекторы МЧС изучают состояние всех зимних дорог.

- Закрыты еще четыре переправы: в Братском районе - «Тангуй-Добчур», в Усть-Кутском районе - «Турука – Сот-Ветеран», в Тулунском районе - «н.п. Аршан», в Черемховском районе - «Бельск – Поморцево», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще на 3 ледовых переправах снижена грузоподъемность: в Братском районе - «Большеокинское – Озёрный», в Мамско-Чуйском районе - «Мама – Тетеринск» и «Витимский – Колотовка».

На месте бывших ледовых переправ убирают дорожные знаки и информационные щиты, вместо них возводят валы и шлагбаумы, которые будут мешать попасть на поверхность водоемов

Напомним, что уже закрыта ледовая дорога «Куркут-Иркутская губа» соединявшая остров Ольхон с материком. Попасть на самый большой остров Байкала и уехать с него можно лишь с помощью судна на воздушной подушке. Зимник открытый 5 февраля проработал 44 дня.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что регионе еще действуют 40 ледовых переправ в 16 районах области и 4 пеших ледовых перехода в городе Киренске.

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Ледовая переправа на Ольхон – 2019 закроется 21 марта. Из-за аномального потепления на зимней дороге появились две крупные трещины. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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