Журналиста «Комсомольской правды» обокрали в иркутском отеле «Северное море»

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» прилетела в Иркутск из Москвы по служебному заданию. Писать про экологию Байкала, про завод по розливу воды, строительство которого сейчас приостановлено прокуратурой. По приезду остановилась в гостинице «Северное море» на улице Дальневосточной.

- Я специально выбрала этот отель, так как обычно в нем останавливаются много китайских туристов. Хотела посмотреть, как их принимают, чем кормят, как им нравится в России и на Байкале.

Всего одну ночь Дина провела в популярной у китайских туристов гостинице. Уезжала рано утром 20 марта.

- Мы с фотографом «КП» из иркутской редакции отправились в Култук. Потом в Байкальск. Целый день до ночи разъезжали по делам. Поздним вечером я обнаружила, что косметички с моими украшениями нет. В ней особо ничего ценного и не было, так бижутерия. Кроме одной вещи - золотой цепочки с бриллиантовым медальоном. И что самое обидное, купила его буквально только что, несколько дней назад. Я связалась с отелем в 6:00 утра (то есть через сутки). В такую рань мы встали , чтобы отправиться на Ольхон, где были назначены встречи. Сказала, что забыла у них ценные вещи. Попросила спросить у уборщиц, не находили ли. В 9:30 мне перезвонили из «Северного моря» и сказали: «Не волнуйтесь, ваша косметичка нашлась. Она у начальницы смены, ее уборщицы нашли и сразу отнесли». Я поблагодарила сотрудников и предупредила, что приеду только на следующий день, так как уже нахожусь в 200 км от Иркутска.

Но когда Карпицкая приехала за забытыми вещами и ей вернули косметичку, то обнаружилось, что самого ценного внутри и нет.

- Забрали тот самый медальон. Ну еще пару серебряных колец. То, что понравилось больше всего, то и забрали, видимо. Удивительно, но я никогда не беру с собой в командировки украшения, так как в рабочих поездках не до этого. В этот раз эта злосчастная сумочка у меня оказалась с собой.

Директор отеля Елена Зимина, даже не вникая в детали произошедшего, заявила журналистке:

- Мало ли кто у нас тут живет, а потом говорит, что бриллианты пропали. Я доверяю своему персоналу. У нас тут недавно китаец в номере 2 000 000 рублей забыл. Уборщицы нашли и все вернули. Так что до свидания. Все свои дальнейшие претензии адресуйте в полицию.

Что Карпицкая и сделала. Сотрудники ОП 9 МУ МВД России «Иркутское» тут же прибыли на место преступления - в отель «Северное море». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело следователем Анастасией Рудовой.

- По всей видимости в этом отеле персонал к иностранным туристам относится с большим уважением, чем к нашим, отечественным. - Сделала вывод корреспондентка из Москвы. - Раз директор даже так откровенно мне на это намекнула. Им, мол, вернули, а вы идите куда хотите. Это печально. А может наоборот, так спокойно лазят по чужим забытым вещам, думая, что богатый иностранец не хватиться из-за какой-то побрякушки, пусть и золотой. И уж тем более не пойдет с заявлением в полицию.