2019-03-23T16:25:22+03:00
Общество

Иркутянка через соцсети собрала деньги для одинокой 80-летней пенсионерки

Кроме того, сибирячка устроила субботник в доме пожилой женщины [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянка через соцсети собрала деньги для одинокой 80-летней пенсионерки. Фото: Алена Тушкеева. Личная страница героини в Instagram.Иркутянка через соцсети собрала деньги для одинокой 80-летней пенсионерки. Фото: Алена Тушкеева. Личная страница героини в Instagram.
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- Доченька, пожалуйста, купи сахарку, - услышала Алена Тушкеева, выходя из супермаркета. Повернула голову и увидела пожилую женщину. Она скромно стояла возле дверей, пряча лицо под платком от ветра. Девушка, не раздумывая, бросилась назад в магазин и выполнила просьбу пенсионерки.

- Затем она попросила довести ее домой, я не смогла отказать, - рассказала корреспонденту «Комсмольской правды» в Иркутске Алена. – Когда вошла в дом, чуть не расплакалась…

Еды в доме никакой, даже старого сухаря, не было. Фото: прислано героиней публикации.

Еды в доме никакой, даже старого сухаря, не было. Фото: прислано героиней публикации.

Картина перед глазами Алены предстала, мягко говоря, мрачная. Немытые окна, через которые даже солнечный свет не мог пробиться, ободранные обои, прогнившие полы... Повсюду полнейший беспорядок! Еды в доме никакой, даже старого сухаря, не было.

- Разве никто за вами не ухаживает? – спросила я Валентину Ильничну. Так представилась пожилая женщина Алене. – Она ответила, что живет одна, детей нет, рассчитывать ей не на кого.

Идея, как помочь пенсионерке, в голове сибирячки созрела молниеносно. Она бросила клич среди друзей и уже через пару часов знакомые навезли пакеты с продуктами. Но и на этом иркутянка не остановилась. Она решила устроить в доме Валентины Ильиничны субботник. Для этого обратилась за помощью в соцсети:

«Помогите советом! Куда обратиться! Завтра в 2 часа дня еду к ней», - написала Алена пост.

И вуаля, уже спустя пару минут отозвались неравнодушные.

Волонтеры купили и принесли продукты 80-летней иркутянки. Фото: прислано героиней публикации.

Волонтеры купили и принесли продукты 80-летней иркутянки. Фото: прислано героиней публикации.

- Даже не ожидала, что так много людей отреагирует. Всего за сутки удалось собрать около 15 тысяч рублей, - говорит Алена. – На эти деньги накупила продуктов для Валентины Ильиничны и предметы первой необходимости. Чеки, кстати, все у меня, за каждую копейку готова отчитаться.

Более десятка иркутян пришли убраться в квартире Валентины Ильиничны. Фото: прислано героиней публикации.

Более десятка иркутян пришли убраться в квартире Валентины Ильиничны. Фото: прислано героиней публикации.

И на субботник иркутяне организовались с радостью. Вынесли мусор, отмыли дом, теперь планируют заняться уютом – перестелить линолеум, который, к слову, уже купили, развешать занавески, обновить мебель. Появился у Валентины Ильиничны и холодильник.

- Спасибо всем, кто откликнулся! – заключает Алена. – Я и дальше планирую помогать Валентине Ильиничне.

Работы хватило на весь день, убирались до самого вечера. Фото: прислано героиней публикации.

Работы хватило на весь день, убирались до самого вечера. Фото: прислано героиней публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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