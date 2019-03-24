2019-03-23T18:55:18+03:00
Общество

Погода на 24 марта в Иркутске: днем до +4

Временами возможен небольшой снег
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 24 марта в Иркутске: днем до +4Погода на 24 марта в Иркутске: днем до +4Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске с каждым днем становится все теплее. Совсем скоро о минусовой погоде мы забудем даже ночью. Вот и в воскресенье, 24 марта синоптики обещают в нашем городе переменную облачность, днем столбик термометра покажет +2, +4 градуса. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Правда, временами возможен небольшой снег.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 24 марта переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде ночью снега, днем мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки, температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, днём 0,+5°, местами -3,-8°, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью -15,-20°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, днём -9,-14°, местами до -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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