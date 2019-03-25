Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: Полис ОМС - пропуск в мир бесплатной медицины

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатные медицинские услуги в рамках базовой программы ОМС: от оказания первой медпомощи до высокотехнологичного лечения. Застрахованные граждане вправе получить основной объем медицинской помощи в любом регионе, то есть необходимые медицинские услуги по полису ОМС предоставляются независимо от регистрации по месту жительства.

Каждый гражданин имеет право выбора медицинской организации, в том числе и по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев смены места жительства или места пребывания гражданина). Для этого необходимо написать заявление в выбранной поликлинике на имя главного врача медицинской организации лично или через своего представителя. Важное условие: с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (при наличии).

Полезно знать, что застрахованные граждане имеют право на бесплатную юридическую поддержку. Если в поликлинике или больнице вам навязывают платные медицинские услуги, задерживают обследование либо госпитализацию, некачественно лечат, все жалобы вы можете смело адресовать своей страховой компании. Помимо досудебной защиты прав застрахованных граждан в случае необходимости юристы «СОГАЗ-Мед» защищают права своих застрахованных в суде.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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