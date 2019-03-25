2019-03-25T11:34:57+03:00
Здоровье

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: Полис ОМС - пропуск в мир бесплатной медицины

Поделиться:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» : Полис ОМС - пропуск в мир бесплатной медициныСтраховая компания «СОГАЗ-Мед» : Полис ОМС - пропуск в мир бесплатной медицины
Изменить размер текста:

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатные медицинские услуги в рамках базовой программы ОМС: от оказания первой медпомощи до высокотехнологичного лечения. Застрахованные граждане вправе получить основной объем медицинской помощи в любом регионе, то есть необходимые медицинские услуги по полису ОМС предоставляются независимо от регистрации по месту жительства.

Каждый гражданин имеет право выбора медицинской организации, в том числе и по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев смены места жительства или места пребывания гражданина). Для этого необходимо написать заявление в выбранной поликлинике на имя главного врача медицинской организации лично или через своего представителя. Важное условие: с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (при наличии).

Полезно знать, что застрахованные граждане имеют право на бесплатную юридическую поддержку. Если в поликлинике или больнице вам навязывают платные медицинские услуги, задерживают обследование либо госпитализацию, некачественно лечат, все жалобы вы можете смело адресовать своей страховой компании. Помимо досудебной защиты прав застрахованных граждан в случае необходимости юристы «СОГАЗ-Мед» защищают права своих застрахованных в суде.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Лицензия ОС № 3230 - 01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Левченко: Благодаря вашему труду крепнет Иркутская область
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье
Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике
ИНК поддержала проведение международного фестиваля «Книгамарт»
«Ростелеком» и администрация Иркутска подписали соглашение по реализации проекта «Умный город»
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 27 марта
Иркутянин перевел мошенникам более полмиллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш
Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске
Еще два лесных пожара потушили в Бурятии
Браконьеров, сетями ловивших омуль, поймали на Байкале
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Смоленщине
Финальные игры чемпионата России по волейболу пройдут в Иркутске
Международный день птиц отпразднуют в Иркутске
Выставка «Спасенные редкости» откроется в Иркутске 28 марта
Прогноз погоды в Иркутске: 25 марта днем +5
Чемпион мира по боксу Руслан Проводников встретился с начинающими спортсменами Иркутской области
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье
Продавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктов
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 27 марта
Бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме
ДТП в Нукутском районе: водитель насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся
Бобслеист из Братска Александр Зубков выиграл 400 тысяч рублей в программе «Кто хочет стать миллионером?»
На территории бывшего «Усольехимпрома» произошел пожар
Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Крылья Советов-2002» на сборе в Крымске
Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье