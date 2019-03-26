2019-03-26T12:50:53+03:00
Спорт

Трансляция второго матча бронзовой серии «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» на сайте irk.kp.ru

Иркутской команде нужна только победа [трансляция начнется в 20.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция второго матча бронзовой серии «Байкал-Энергия» - «Уральский трубгник» на сайте irk.kp.ru. ФОТО: Татьяна ГЛЮК.Трансляция второго матча бронзовой серии «Байкал-Энергия» - «Уральский трубгник» на сайте irk.kp.ru. ФОТО: Татьяна ГЛЮК.
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Только победа нужна хоккеистам иркутской «Байкал-Энергии» во втором матче за бронзу Суперлиги против «Уральского трубника» из Первоуральска, которая пройдет 26 марта в Иркутске. Стартовый свисток к игре на стадионе «Рекорд» прозвучит в 20.00.

Ну а если не сможете оказаться на стадионе, тогда смотрите прямую трансляцию этой важной для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Прямая трансляция второго матча за бронзовые медали "Байкал-Энергия" - "Уральский трубник".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. Серия за 3 место, матч 2. Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

Напомним, пока счет в серии до двух побед 1:0 в пользу «Уральского трубника». В первой встрече, которая состоялась в Ульяновске победу одержали первоуральские хоккеисты со счетом 6:5. И теперь до бронзы им остается один шаг. Но с этим, конечно не согласны наши парни, которые постараются сравнять счет в серии. Если это произойдет, нас ждет третья решающая игра, которая состоится 27 марта, также на стадионе «Рекорд».

Обращаем внимание, что после окончания игры, болельщиков будут ждать автобусы, которые развезут их в разные районы города. Проезд платный, по действующим в городе расценкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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