2019-03-26T07:51:32+03:00
Происшествия

У самолета спустило шасси перед вылетом из аэропорта Улан-Удэ

Никто из пассажиров рейса Улан-Удэ-Иркутск не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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У самолета спустило шасси перед вылетом из аэропорта Улан-УдэУ самолета спустило шасси перед вылетом из аэропорта Улан-УдэФото: Олег АДАМОВИЧ
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Взлет двухмоторного самолета L-410 был отменен ранним утром, 26 марта в аэропорту Улан-Удэ. Перед самым вылетом в Иркутск, в 6.15, когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, у него неожиданно спустило колесо шасси.

- В салоне находилось 14 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. – Никто из них не пострадал. Материального вреда также нет. Причины инцидента устанавливаются.

После этого самолет отбуксировали на стоянку, а всех пассажиров разместили в здании аэровокзала. Добавим, что в Иркутск рейс СЛ-36 теперь должен вылететь в 13.00. Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта «Байкал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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