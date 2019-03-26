2019-03-26T10:26:12+03:00
Общество

Снегопад в Иркутской области: 26 марта в Приангарье пришел циклон

Однако в Иркутск осадки вернутся лишь в пятницу, а на выходных потеплеет до +8 [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Снегопад в Иркутской области: 26 марта в Приангарье пришел циклон.Снегопад в Иркутской области: 26 марта в Приангарье пришел циклон.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода, как известно переменчива. А погода в Сибири и подавно. Вечером 25 марта в Иркутске бушевала настоящая метель, которая продолжилась и утром вторника 26 марта. Однако уже к обеду снег начал таять, превращаясь в весенние ручьи.

Однако уже к обеду снег в Иркутске начал таять, превращаясь в весенние ручьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако уже к обеду снег в Иркутске начал таять, превращаясь в весенние ручьи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Через Иркутскую область проходит очередной циклон, в Приангарье осадки будут идти до конца рабочей недели, - объясняет начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Однако Иркутск он практически не затронет, лишь ночью с 28 на 29 марта ожидается умеренный снег. Но и он долго не пролежит, уже в воскресенье воздух в областном центре прогреется до +8.

Теплая погода будет радовать иркутян до пятницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая погода будет радовать иркутян до пятницы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам синоптиков, главный удар стихии приняли на себя на территории возле Байкала, так в районе Хамар-Дабана выпало около 14 мм осадков. В Шелехове 4, а вот в самом Иркутске насчитали всего 2… На календаре еще 26 марта, а к этому времени в городе выпала почти две месячных нормы осадков – 24 мм!

В Иркутске снег не стал проблемой для коммунальных служб, дополнительной техники не привлекали. Но все, же чтобы избежать гололеда ночью улицы просыпали песком.

Тем не менее, водители к непогоде оказались не готовы. Работники автосервисов, наверняка, уже прикидывают будущую прибыль. Наиболее крупная авария произошла на бульваре Постышева. Там столкнулись сразу 5 автомобилей! Еще несколько машин попали в ДТП в микрорайоне Березовый в пригороде Иркутска. К счастью, никто не пострадал.

Чтобы расчистить трассы Иркутской области от снега и наледи вышли 267 специальных машин и 160 рабочих. На дороги Приангарья за сутки уже высыпали более 1000 тонн песка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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