2019-03-26T11:08:39+03:00
Общество

Проверка слуха: в соцсетях сообщили о массовой гибели рыбы в реке Куда под Иркутском

Ролик с кадрами мертвых рыб горячо обсуждают в интернете [видео, аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Проверка слуха: в соцсетях сообщили о массовой гибели рыбы в реке Куда под Иркутском. Фото: скриншот видео Александра Трафимова.Проверка слуха: в соцсетях сообщили о массовой гибели рыбы в реке Куда под Иркутском. Фото: скриншот видео Александра Трафимова.
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- Деревня Хомутово, речка Куда, рыба дохнет, не знаю, что произошло, - рассказывает неизвестный мужчина в ролике, который появился в интернете 25 марта.

Житель Хомутова рассказал о массовой гибели рыбы в реке Куда.Видео: Александр Трафимов.Предоставлено "КП"

На кадрах видно, как прямо возле берега плавают сотни погибших рыб. Пользователи соцсетей в поисках ответа высказывают самые разные теории произошедшего. Кто-то винит во всем фермеров, которые используют химикаты – они стекают в реку. Другие кивают на природу, мол, так иногда бывает, и ничего не поделаешь. Во втором своем ролике, который прислал Александр Трафимов, мужчина рассказал, что живет в Хомутово, неподалеку от реки. По его словам, пройдя около 500 метров вдоль Куды, он везде находил мертвых рыб.

- Предварительно, массовая гибель могла произойти из-за нехватки воздуха, когда водоток реки перемерзает, рыба начинает скапливаться в одном месте, - прокомментировала старший помощник Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья Рягузова. – Но точные причины станут ясны после того, как будет проведена проверка на месте происшествия.

И вот, чтобы узнать, что на самом деле произошло в Хомутово, местная администрация отправила комиссию, которая исследовала русло реки Куда и уже вернулась с первыми результатами.

- Ничего не нашли, сейчас рано о чем-то рассуждать, возможно съемка велась в другом месте, - рассказал о поездке и.о главы Хомутово Алексей Иваненко. – Специалисты осмотрели реку на территории нашего поселка.

Пока окончательная точка в истории с массовой гибелью рыбы не поставлена. Возможно, что видео - фейк, тем не менее, поиски места, которое показано на ролике, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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