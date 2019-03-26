2019-03-26T12:53:44+03:00
Общество

Владимир Жириновский о 28-летнем мэре-домохозяйке из Усть-Илимска: «Все ограничения по возрасту надо снять, дорогу молодежи!»

Руководитель фракции ЛДПР прокомментировал сенсационную победу на выборах Анны Щекиной [фото, видео, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Владимир Жириновский о 28-летней мэре-домохозяйке из Усть-Илимска: «Все ограничения по возрасту надо снять, дорогу молодежи!»Владимир Жириновский о 28-летней мэре-домохозяйке из Усть-Илимска: «Все ограничения по возрасту надо снять, дорогу молодежи!»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нового мэра Усть-Илимска, которым сенсационно была избрана 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, продолжают обсуждать в каждом уголке Приангарья и по всей стране. Напомним, безработная мать-одиночка, которую выдвинула партия ЛДПР, выиграла досрочные выборы градоначальника, набрав 44,04% голосов. Ее главный конкурент - единорос Сергей Зацепин - получил 37,30% голосов.

Анна Щекина. Фото: соцсети.

Анна Щекина. Фото: соцсети.

Пока до новоиспеченной чиновницы пытаются дозвониться корреспонденты со всей страны, к слову «Комсомолке» это удалось сделать первыми, громкую победу Анны Щекиной прокомментировал главный кумир мэра-домохозяйки, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Сразу скажем, победа 28-летней женщины, опытного политика нисколько не смутила.

Мэром Усть-Илимска стала домохозяйка.Мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. В соцсетях она состоит в группах «Плохая Девочка» и «Знакомняшки»

- 28 лет – хороший возраст, - восклицает Владимир Вольфович в эфире радио «Комсомольская правда». – И в 23 и в 25 лет человек может управлять. Конечно, 40-летний имел бы больше опыта. Но Анна уже прошла жизненную школу. Она одна воспитывает сына. Это тоже большое достижение. Город у нее не очень большой и она хорошо знакома с местными традициями и обычаями. Считаю, что все ограничения по возрасту надо снять, поэтому дорогу молодежи! Все там будет хорошо, Анне будут помогать.

Владимир Жириновский считает, что у Анны все получится на посту мэра родного города. Фото: соцсети.

Владимир Жириновский считает, что у Анны все получится на посту мэра родного города. Фото: соцсети.

Один из таких помощников уже известен. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске, Анна Щекина подтвердила, что ее первым заместителем станет Анатолий Дубас. Именно ему, кстати, многие пророчили легкую победу, но он в выборах не участвовал, поэтому он объединился с Анной. И даже в предвыборной кампании участвовал. Во время предвыборной кампании по городу даже были развешаны плакаты с изображением Анны и Анатолия рядом. Под ее снимком подпись: «Мэр Усть-Илимска», под его: «Вице-мэр Усть-Илимска». Кстати, сам Анатолий Дубас прокомментировал победу своей фаворитки так:

- Как я и обещал, пойду к ней первым заместителем, - говорит Анатолий Дубас. - Пока она будет учиться, тренироваться. Потом научится, сама сможет рулить.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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Владимир Жириновский о 28-летней мэре-домохозяйке из Усть-Илимска: «Все ограничения по возрасту надо снять, дорогу молодежи!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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