Мама, мне сегодня руки перевязали скотчем. Я сидел один и плакал…». Услышав такие слова от сына, мама пятилетнего Даниила не могла поверить услышанному. Решила, ребенок выдумывает, наговаривает на педагогов. Однако, когда увидела синяки и ссадины на руках мальчика, задумалась. Мать, разумеется, спросила, за что Даниила так наказали. Он ответил, что подрался с другим мальчиком. Мол, тот начал первым, а Даниил защищался. Воспитатель увидела сцену и разняла парнишек. Якобы, чтобы Даня больше не распускал руки, связала их скотчем. У Инги Клоковой вновь возникли сомнения, но на этот раз уже в отношении педагогических методов воспитателей. Иркутянка позвонила в дошкольное учреждение выяснить, что случилось.

- Ваш сын подрался с другим мальчиком, - частично подтвердила слова Даниила педагог. – Я развела их по разные стороны, и только.

Тогда мать пересказала воспитателям историю, что услышала от сына.

- Даниил говорил такие вещи, которые выдумать невозможно, - уверена мать. – Как связывали скотчем, а потом отдирали… зубами! Говорит, что ему было очень больно. Опять же, если ребенок меня обманул, почему у него теперь такой панический страх идти в сад? Как только слышит это слово, говорит, что боится и никуда не пойдет.

В детсаду Иркутска ребенку связали руки скотчем в наказание? Фото: Инга Клочкова.

В дошкольное учреждение мальчика пока не водят. Инга сидит в декрете с младшим сыном, которому сейчас два года. Поэтому вопрос, с кем оставлять ребенка, не стоит. Сама и приглядывает за своими ребятишками.

- Мы не так давно переехали в Иркутск из Краснодарского края, - говорит Инга. – Постоянную работу еще не нашла. Возможность сидеть дома есть, но ведь это не навсегда. Вопрос с садиком решать нужно в любом случае. Вообще, это дошкольное учреждение посещаем с января. Первый месяц все было замечательно, а потом уволилась воспитатель и на группу поставили другого. Тогда-то и начались проблемы.

Однако, кто прав, кто виноват в этой истории, будут разбираться специалисты. Мама Даниила обратилась в полицию, предоставила справку из травмпункта. Заключение врачи вынесли следующее: «кровоподтеки мягких тканей обоих локтевых суставов».

В детсаду Иркутска ребенку связали руки скотчем в наказание? Фото: Инга Клочкова.

Свою проверку сейчас проводит Следственный комитет. Ее результатов пока еще нет. Также служебное расследование начал Департамент образования Иркутска - в детском саду проходит внеплановая проверка. О ее результатах "Комсомолка" обязательно сообщит.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Оксана Савчук, детский психолог.

- Я видела сюжет и увидела, что мальчик выглядит проживающим власть над ситуацией, он такой улыбающийся, хитренький. Я не думаю, что он придумал, ситуация имела место быть, но, скорее всего он провоцировал взрослого человека на проживание аффекта. Оба хороши: один спровоцировал, другая - не умеет контролировать себя. Поэтому, я считаю, что педагог так или иначе должен быть наказан, потому что недопустимо, чтобы взрослая женщина впадала в состояние аффекта, т.е. отсутствие контроля за своими эмоциональными и поведенческими реакциями. А ребенка необходимо показать психологу, для того чтобы посмотреть психологический профиль и предупреждать такие состояния. Педагог могла бы договориться о правилах поведения в группе. Она могла поговорить с родителями, она могла каким-то образом выстроить свою силу.