Отказалась менять опекунов: 80-летняя пенсионерка, которой помогли волонтеры, не стала жаловаться на своих соседей

– Изнутри забаррикадировались «родственники», - рассказывает на видео один из иркутян-волонтеров, который приехал помочь 80-летней пенсионерке. – Говорят, пенсию ей перечисляли, но до бабушки она, мол, так и не дошла...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699373" frameborder="0"></iframe> Версия: иркутскую пенсионерку используют соседи.В Иркутске волонтёры спасают от беспросветной нищеты 80-летнюю бабушку. Подключили полицию и Пенсионный фонд

«Комсомольская правда» в Иркутске рассказывала об истории 80-летней Валентины Ильиничны. Женщина стояла у супермаркета и просила прохожих купить ей хоть сахарку. Алена Тушкеева не смогла отвернуться от мольбы о помощи. Она приобрела пенсионерке продуктов, а потом кинула клич в социальных сетях и привлекла десятки человек, которые устроили в доме Валентины Ильиничны субботник. Условия, в которых живет пожилая женщина, ужасают. Прогнившие полы, оборванные обои, окна немытые явно не один год, мебели фактически нет, и ни крошки еды в доме. Пользователи интернета возмутились, почему 80-летняя пенсионерка осталась одна, где ее родные и близкие.

Фото: Алена Тушкеева. Страница Алены Тушкеевой в Instagram.

Волонтеры взяли женщину на поруки. Подарили холодильник. Решив и дальше помогать одинокой женщине.

- Валентина Ильинична призналась, что у нее нет ни детей, ни внуков, - говорит Алена. – О ней некому заботиться кроме нас…

В таком состоянии был дом пенсионерки, когда к ней пришла Алена. Фото: Алена Тушкеева.

Но оказалось, что опекуны все-таки у бабушки есть. Соседи, которые до этого ухаживали за сибирячкой, в этот раз почему-то недоглядели за Валентиной Ильиничной. Они же и получали за бабушку пенсию. Карточка, на которую приходит пособие, была у опекунов 80-летней женщины. По их словам, на эти деньги ей покупали продукты и дрова.

- Мы не оставим это дело безнаказанным, – уверяет Алена. – И дальше будем помогать Валентине Ильиничне и в беде ее не бросим.

Неравнодушные иркутяне убрались в доме Валентины Ильиничны и привезли ей продуктов. Фото: Алена Тушкеева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали, что бабушка встретилась с соцслужбами и представителями городской администрации. Но никаких претензий к своим опекунам не предъявила, и отказываться от их услуг Валентина Ильинична не планирует.

Однако уже известно, что, несмотря на такой мирный конец истории, надзорные органы проверят жилищные условия, в которых живет 80-летняя пенсионерка.

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