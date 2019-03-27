В Иркутске при поддержке компании En+ Group прошел IX областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп»

Не фестиваль, а настоящий музей, где главные экспонаты – арт-экоинсталляции, сделанные руками детей и подростков. В Иркутск приехали ребята из 28 образовательных учреждений из самых разных территорий Приангарья, в том числе и отдаленных: например, из Братского и Нижнеилимского районов. Все они - участники IX областного детского экологического фестиваля «Байкальский калейдоскоп», который проводится с 2010 года ассоциацией «Защитим Байкал вместе» и является важным проектом комплексной программы En+ Group по защите Байкала. На площадке арт-завода «Доренберг» ребята представили свои творческие работы в совершенно новом формате. Забегая вперед, скажем: эксперимент удался.

– Прошлые фестивали проводились в Байкальске и состояли из двух частей – проектной и творческой, – поясняет организатор - директор ассоциации «Защитим Байкал вместе» Татьяна Бутакова. - Дети пели, танцевали, организовывали агитбригады, за определенное время делали проекты. Сегодня мы видим абсолютно новый формат – инсталляции. Эта наша идея, которую поддержала компания En+ Group. Сегодня мы вновь говорим о природе правильно, красиво и творчески.

Привезти в Иркутск свои работы для школьников и педагогов - уже подвиг. А уж их разнообразие впечатляет. Ребята в художественной форме с использованием самых разных материалов - от тканей, бумаги, глины и до самых немыслимых динамических конструкций - доносят идею бережного отношения к природе, воде, Байкалу. Фестиваль, к слову, посвящен Всемирному дню водных ресурсов (22 марта). Именно поэтому тема воды - ключевая. А уж сколько корпели над своими проектами юные экологи, сколько сил, труда и души вложили в них!

– Наша работа называется «Грязь в вечном споре с чистотой», - рассказывает учитель географии из школы № 2 г. Тайшета Елена Афян. – Мы защищаем свой ручей Крутенький, в котором все живое погублено шпалопропиточным заводом.

Команда тайшетских школьников предлагает даже понюхать воду из этого ручейка. Да, ребята привезли ее на «дегустацию». Рядом - макет, на котором трубы, бытовые отходы, какие-то батарейки, доски… За мусором и ручейка не видно. Участники воспроизвели реалии без прекрас. А еще им удалось донести идею – ручеек нужно срочно спасать! Ее они тоже изложили в игровой форме и представили жюри. Такие творческие инсталляции продемонстрировали и другие команды, и у каждой - своя мысль и уникальный подход.

– Всегда радует, как необычно дети могут при помощи творчества рассказать о жизненно важных вопросах, - говорит директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. - Ребята понимают, рядом с каким уникальным природным объектом они живут; осознают, что к озеру Байкал нужно относиться по-особенному. Получив признание, поддержку своих проектов со стороны сверстников, экспертов, педагогов, дети становятся проводниками экологических идей в своих семьях, школах, дворах, соцсетях. Воспитание нового, экологически сознательного поколения - одна из наших приоритетных задач.

Важно еще и то, что через творчество школьники проживают идею, которую преподносят. И этот результат - уже победа! А когда есть конкурсная составляющая, появляется азарт творить еще лучше. Поэтому на «Байкальском калейдоскопе» жюри внимательно изучило все работы, заслушало презентации и определило победителей. Ребята получили дипломы и памятные подарки от организаторов. Вернувшись домой, они продолжат свои благие дела: выйдут на очистку своих малых рек, будут убирать мусор, ставить информационные баннеры.

– Мы должны помнить, что Байкал и все живое красиво только тогда, когда красивы поступки людей, - заметила учитель географии из Алзамая Галина Искрастинская.

СПРАВКА «КП»

Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» существует с 2010 года. Мероприятие проводится ассоциацией «Защитим Байкал вместе». С 2012 года входит в комплексную программу по защите и сохранению озера Байкал компании En+ Group. Также фестиваль ежегодно поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство образования Иркутской области и центр развития дополнительного образования детей. За 9 лет мероприятие выросло в экологический проект, который объединил учащихся 5 - 11-х классов из 22 районов Иркутской области. Всего за время существования фестиваля в нем приняли участие более 900 человек.

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