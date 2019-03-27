Победившая на выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка Анна Щекина вступит в должность в середине апреля

Стало известно, когда в свою должность вступит сенсационно победившая на выборах мэра Усть-Илимска 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Официально свой пост мать-одиночка, которую сейчас обсуждает вся страна, займет, скорее всего, ближе к середине апреля. Перед этим избирком еще должен провести заседание, на котором объявит официальные итоги голосования.

- Затем, в течение 10 дней и состоится принятие присяги, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе администрации Усть-Илимска. – Точных дат пока не знаем. Возможно, заседание комиссии избиркома состоится 2 апреля. Значит, вступление в должность пройдет 12 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699122" frameborder="0"></iframe> Мэром Усть-Илимска стала домохозяйка.Мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. В соцсетях она состоит в группах «Плохая Девочка» и «Знакомняшки»

Напомним, выборы мэра Усть-Илимска, в которых по данным избиркома приняли участие 20789 человек (32,71%) были досрочными. Они состоялись в связи с добровольной отставкой Вакиля Тулубаева, который покинул свой пост в январе 2019 года. Главой города, Анна Щекина, которая выдвигалась партией ЛДПР, стала, набрав 44,04% голосов. Ее главный конкурент - Сергей Зацепин - получил 37,30% голосов. Кстати, Анну, у которой пока нет управленческого опыта такого уровня уже поддержал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Фото: соцсети.

- И в 23 и в 25 лет человек может управлять, - комментирует Владимир Вольфович в эфире радио «Комсомольская правда». - Конечно, 40-летний имел бы больше опыта. Но Анна уже прошла жизненную школу. Она одна воспитывает сына. Это тоже большое достижение. Город у нее не очень большой и она хорошо знакома с местными традициями и обычаями. Считаю, что все ограничения по возрасту надо снять, поэтому дорогу молодежи! Все там будет хорошо, Анне будут помогать.

Фото: соцсети.

К слову, Владимир Жириновский является главным кумиром Анны Щекиной. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске, Анна призналась, что считает его лучшим политиком. А еще мэр поведала о своих увлечениях. Оказывается, все свободное место она уделяет своему 6-летнему сынишке Грише и обожает ухаживать за своим огородом. На даче у Анны целых 15 соток.

А свободно ли сердце нового главы города, - спросят холостяки усть-илимские холостяки.

- Да, замужем я никогда не была, - отвечает Анна Щекина. – Сейчас нахожусь в активном поиске.

Анна признается, что ее главный кумир - Владимир Жириновский. Фото: соцсети.

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