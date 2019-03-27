- Тебе кто разрешил дверь открывать, самоделкин? Вышел вон отсюда, - вот так встретил директор одного бурятского научно-исследовательского института съемочную группу улан-удэнского телеканала АТВ. Не учел только, что камера в тот момент у журналистов была включена, и весь диалог записывался на видео. Позже его, как доказательство, растиражировали в Сети. Итак, в свой последний рабочий день перед отпуском корреспондент Буда Мунхоев должен был записать интервью с представителями института. О своем визите, уверяет корреспондент, он известил, выслав официальный запрос. Правда, кому конкретно было адресовано письмо, не уточняется, ровно, как и о том, был ли получен ответ и назначена ли официальная встреча. Вероятно, вопрос корреспонденты намеревались решить на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699581" frameborder="0"></iframe> Директор научного института в Бурятии вместо интервью дал журналисту пощечину.В телекомпании уверены, так профессор хотел уйти от неудобных вопросов. Видео ТИВИСИ (HD).Предоставлено "КП"

- Мы приехали около часа дня. Хотели поговорить с научными руководителями, но на месте оказался только директор, - говорит Буда Мунхоев. – В тот момент он был занят. Дождались, когда он договорит по телефону, и примет нас. Но разговора не получилось. Пытался с ним договориться на комментарий, но он ничего не хотел слушать об интервью. Начал пинать по ногам.

А далее профессор пошел на таран - пытался вытолкнуть из дверей оператора и журналиста. В итоге съемочная группа оказалась за порогом, а директор института закрылся в кабинете. Съемочная группа однако же тоже не торопилась уезжать. Решили подождать профессора и спустя несколько минут он, одевшись, поспешил на улицу. И все бы ничего, только профессор выхватил из рук корреспондента сначала мобильный телефон, на который снималось все происходящее, а затем решил завладеть еще и микрофоном. Но сделать этого не смог и от слов перешел к действиям.

- Что ты кричишь на весь институт? – спросил профессор на камеру. Не дав ответить журналисту, занес руку и дал пощечину.

- Все это видеомонтаж, - позже дал комментарий на тему, что случилось, сам директор института.

Однако теперь, кто прав кто виноват, будет разбираться Следственный комитет Бурятии.

- Начата проверку по факту нападения на журналиста,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Сейчас видеоматериалы изучаются.

Чем же не угодили профессору журналисты? Вопрос. А приехали они за комментарием по нашумевшей в свое время истории с селом Каленово Иволгинского района Бурятии. А точнее с кирпичным заводом, который разместился на федеральных землях. По информации журналистов телекомпании АТВ, на участке якобы работала фирма из Китая, которая добываласуглинок, а контролировала процесс, мол, дирекция того самого института.

- Вы опоздали ровно на пять лет, - заявил уже на следующий день директор института другой съемочной группе телеканала АТВ, которые приехали брать интервью. – Судебное решение по заводу вынесли в апреле 2014 года. Но в силу разных обстоятельств его откладывали. И вот при поддержке федерального инспектора по исполнению судебных решений из Москвы, завод и его оборудование было ликвидировано. А институт не продает и не курирует продажу этой глины.

Однако профессору может грозить уголовное наказание за воспрепятствование работы журналиста. А пока корреспондент Буда Мунхоев находится в больнице.