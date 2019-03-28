Страховая компания «Колымская» предлагает сибирякам страховую помощь при укусе клеща

Иркутская область и Бурятия традиционно входят в зону особого риска по распространению клещевого энцефалита. Как защитить себя и близких от опасного заболевания?

Сегодня об этом рассказывает вице-президент АО «Страховая компания «Колымская» по Восточной Сибири Елена Свижак.

- Елена Ивановна, что нужно сделать, чтобы летом можно было спокойно отдыхать на природе, не волнуясь за свое здоровье и здоровье семьи?

- Ответ прост: нужно вступить в программу добровольного медицинского страхования в нашей компании «Колымская». Мы уже более 25 лет работаем в этом направлении, предлагая различные программы по профилактике заболеваний, которые переносят клещи.

Если вас укусит клещ, а это в наших природных условиях вполне вероятно, вы сможете обратиться к специалисту, вовремя пройти диагностику и при необходимости получить грамотное профилактическое лечение. Страховая компания «Колымская» сотрудничает с медицинскими учреждениями Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ по поводу исследования клеща и крови человека, а в таких городах, как Усть-Илимск, Вихоревка, - с врачами-инфекционистами по введению профилактической дозы иммуноглобулина в случае укуса клеща. При этом у нас действует несколько программ. В каждом городе они свои - исходя из того, какие услуги может предложить медицинское учреждение.

Например, с этого года в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других близлежащих городах Иркутской области страховая компания «Колымская» предлагает своим клиентам заключить договор добровольного медицинского страхования по программе «Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща». Чем она отличается от других программ? Тем, что застрахованному будет сделан анализ не только на клещевой энцефалит, но и еще на 5 различных инфекций, которые могут переносить клещи: боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и т. д.

Укусил клещ? В течение 3 дней обратитесь в указанные в нашем полисе медучреждения, и вам проведут все необходимые исследования: первичный осмотр, удаление клеща, забор крови на анализ по вышеперечисленным инфекциям. Если укус клеща оказался все-таки заразным, начинается экстренное лечение, положенное по медицинским показаниям.

В Братске исследование клеща проводится на две инфекции, затем оплата необходимого лекарства (иммуноглобулина, антибиотиков).

В тех городах, где нет лабораторий, которые могли бы провести исследование клеща и крови человека, например в Усть-Илимске, действует другая страховая программа - «Экстренная помощь при укусе клеща». От предыдущей она отличается тем, что при отсутствии противопоказаний пострадавшему сразу же вводится нужная доза иммуноглобулина.

- Насколько популярны такие программы среди населения?

- Чрезвычайно популярны, ведь любому здравомыслящему человеку хочется оказаться под надежной защитой, поэтому к нам обращается огромное количество людей: в 2018 году только в Иркутской области такие полисы добровольного медицинского страхования в «Колымской» приобрели более 80 тыс. человек.

- В чем здесь выгода?

- Причин, по которым страхование от укуса клеща настолько распространено среди жителей Сибири, несколько.

Во-первых, этот полис очень экономит деньги. Смотрите сами: страховая сумма по таким договорам страхования составляет 300 тыс. рублей на одного человека, а сам полис стоит всего от 180 до 300 рублей - в зависимости от программы, города и наличия скидок. При его отсутствии человеку, которого укусил клещ, придется заплатить и за осмотр врача, и за исследования, и за лекарство. Чтобы сделать укол иммуноглобулина, требуется одна ампула на каждые 10 кг веса человека, а стоит она около 900 рублей. То есть в среднем на одного взрослого человека весом около 80 кг экстренная иммунизация составит более 7 тыс. рублей, не считая дополнительных услуг.

Во-вторых, полис страховой компании «Колымская» экономит не только деньги, но и время. Его владелец может тут же в течение 3 дней обратиться в лечебное учреждение и получить всю необходимую медицинскую помощь.

Ну и, без сомнения, полис нужен для того, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким, потому что, приобретая его, вы получаете гарантию, что вовремя оградите себя от риска заражения любым заболеванием, переносимым клещами.

Еще один немаловажный плюс - доступность. Приобрести полис можно как на нашем официальном сайте: www.kolm.ru, так и в офисах компании или у наших страховых агентов.

Кстати, напомню, что полис вступает в силу на шестой день с момента заключения договора. Поэтому тем, кто хочет насладиться первыми теплыми деньками на природе, отдохнуть на Байкале или вывезти семью на дачу, стоит поторопиться и обеспечить себе и своим близким гарантированную безопасность со страховой компанией «Колымская».

Адреса и телефоны:

- г. Иркутск - ул. Карла Либкнехта, 245, тел. (3952) 24-69-91;

- г. Шелехов - 2-й квартал, 19а, офис 107, тел. (39550) 4-00-50;

- г. Ангарск - 82-й квартал, 5, тел. (3955) 52-99-24;

- г. Усолье-Сибирское - ул. Ленина, 78, тел. (39543) 6-92-95;

- г. Братск - ул. Подбельского, 20, тел. (3953) 41-45-45;

- г. Вихоревка – ул. Комсомольская, 18, оф 12, тел. (83953) 40-03-05;

- г. Усть-Илимск - ул. Мечтателей, 1, оф. 31, тел. (39535) 9-03-04;

- г. Улан-Удэ - ул. Павлова, 11, тел.: (3012) 230-213, 600-002.

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