2019-03-28T11:03:35+03:00
Общество

Частицу мощей Святителя Иннокентия привезли из Москвы в Иркутск

Далее святыню доставят в Ангу [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Частицу мощей Святителя Иннокентия привезли из Москвы в ИркутскЧастицу мощей Святителя Иннокентия привезли из Москвы в ИркутскФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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8.30 утра Иркутск, с трапа самолета, только прибывшего из Москвы, спускается толпа пассажиров. Среди них делегация из трех человек во главе с настоятелем Свято-Иннокентьевского храма поселка Анга Качугского района Максимом Кузнецовым. Они ездили в Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. Из самого большого мужского монастыря страны они привезли ларец, а в нем - частица мощей Святителя Иннокентия. Сам он, в миру Иван Попов-Вениаминов, по иркутской земле ходил полтора века назад.

Частицу мощей Святителя Иннокентия привезли из Москвы в Иркутск.Далее святыню доставят в Ангу. Видео ТИВИСИ (HD)Предоставлено "КП"

В аэропорту, в часовне «Благодатное небо», для всех прихожан совершили молебен за прибытие на малую землю частицу епископа Сибири и Северной Америки Иннокентия Вениаминова.

- Это большая радость, что на родине где родился святитель Иннокентий, будет пребывать частица его мощей, - рассказал «Комсомольской правде» настоятель Свято-Иннокентьевского храма отец Максим Кузнецов. - Когда мы обращаемся к Богу, вознося молитвы перед святыми мощами или иконами, именно через это обращение мы получаем благодатную помощь, ответы на вопросы. Поэтому сегодня на утренний молебен и пришло несколько десятков прихожан.

Далее святыня отправится в Ангу. По пути священнослужители совершат крестный ход, сделают несколько остановок. Поклониться святыне прихожане смогут в

Свято-Троицком храме села Хомутово, в церкви Живоначальной Троицы поселка Усть-Орда, в Михайло-Архангельском храме села Баяндай. В каждом из них пройдут молебны. Однако первым делом ларец с мощами привезут в Иерусалимский храм Иркутска.

- В своем время святитель возглавлял службу в этом храме, - рассказал отец Максим. – Там же на Иерусалимском кладбище покоится прах его супруги.

Сама же частица мощей, как символ бессмертия души, будет храниться в мощевикеС вято-Иннокентьевкого храма в Анге. Туда она будет доставлена в конце дня, где по ней также проведут служение.

Мысль привести на малую родину частицу мощей святого возникла после воздвижения культурно-просветительского центра и Свято-Иннокентьевский храма в 2017 году. С предложением отец Максим, будучи уже тогда настоятелем храма, обратился к митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму. А он - к патриарху Кириллу, который дал свое благословение. И вот спустя 2 месяца задуманное свершилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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