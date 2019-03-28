Сибирский Рокки, Руслан Проводников, откроет в Иркутской области школу бокса

На днях знаменитый боксер, чемпион мира по версии WBO (2013-2014) Руслан Проводников побывал в Иркутске, где состоялся чемпионат региона по боксу. А после этого он отправился на север, в далекий поселок Новая Игирма. Здесь проходил VIII Традиционный турнир на призы Национальной ассоциации лесопромышленников. И везде чемпион бывал в секциях бокса, видел, как азартно горят глаза у мальчишек в Магистральном и Усть-Куте, давал мастер-классы.

Руслан Проводников в Иркутске, с министром спорта региона Ильей Резником. Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области.

- Было очень приятно видеть столько целеустремленных и объединенных любовью к боксу, и здоровому образу жизни людей, которые хотят развиваться, - написал чемпион на своей страничке в соцсети. - Я сам через двери боксерского зала дошел до больших боев в США на канале НВО и дрался за пояс чемпиона. Благодаря спорту, я познакомился со множеством разных людей: и я сейчас говорю даже не о знаменитостях вроде Федора Емельяненко или Сильвестра Сталлоне.Еще важнее, что я узнал очень много людей, когда ездил по нашей стране и знакомился с врачами, педагогами, обычными рабочими, и получал от них какую-то положительную энергию. Все это стало возможным только потому, что однажды я пришел в зал бокса, и именно поэтому хочу дать такую же возможность кому-то еще. После поездки в Иркутскую область я решил, что должен открыть зал здесь, на сибирской земле, потому что уверен в этих ребятах, в их характере и в их желании побеждать!

Для чемпиона сказать - значит сделать. Усилиями Руслана Проводникова открывается немало залов бокса на сибирской земле. Будет и у нас. Сам он объяснил в беседе с корреспондентом "Комсомолки" необходимость открытия таких залов для задиристых сибирских пацанов:

- Да я сам хулиганом был. Мое детство определило мое будущее. Я рос на улице и много дрался. В итоге в 10 лет отец привел меня в бокс, потому что бороться со мной было бесполезно… Это же были голодные 90-е. Я рано попробовал алкоголь, сигареты, токсикоманил. В те годы много кто так делал. К тому же я по национальности манси. А дети же у нас жестокие. Дразнили часто: хан, чукча. Приходилось отстаивать честь. А потом я попал в бокс. Первое впечатление: я могу драться, но меня за это хвалят! А на соревнованиях еще и подарки дарят! Я был на седьмом небе от счастья! Улица перестала для меня существовать. Подробнее >>>

Решение родителей отдать мальчишку в бокс стало решающим для его будущего успеха. Как признается сам Руслан, он азартно, долго и тяжело "пахал" на результат. Встречаясь сегодня с маленькими боксера с далеких северных поселков, таких же, как его родное Березово в далекой Югре, он видит в них самого себя. И хочет дать этим ребятам шанс.

СПРАВКА «КП»:

Руслан Проводников родился 20 января 1984 года в поселке Березово Ханты-Мансийского автономного округа. Боксом занимается с 10 лет. Он провел 150 боев на любительском ринге, из которых 130 сумел выиграть. Профессиональную карьеру начал в 2006 году.

В копилке наград российского боксера титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом полусреднем весе (2009, 2012), титул чемпион по версии WBC Asian Boxing Council в первом полусреднем весе (2011), и титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (2013).