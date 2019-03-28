Одного из участников банды «черных риелторов» из Иркутска приговорили к пожизненному заключению

В Иркутске поставлена точка в громком деле банды "черных риелторов". Приговор суда услышали восемь членов преступной группы, среди которых одна женщина. Напомним, на счету злоумышленников убийства владельцев квартир, которые они совершали с 2004 по 2007 годы.

Действовали преступники так: специально подыскивали неблагополучных жителей, которые зачастую злоупотребляли алкоголем, и одиноких пенсионеров, проживающих в собственных квартирах в микрорайоне Ново-Ленино, на окраине Иркутска. Спаивали их, затем избивали или убивали. Но перед этим, заставляли их подписывать документы о передаче права собственности на квартиры. Затем быстро продавали недвижимость и делили вырученные деньги. Всего, в период с 2004 по 2008 на счету преступников 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества.

А сколотил всю банду повар и примерный семьянин из Иркутска. Он подружился с начальником ЖЭУ в Ново-Ленино и вместе они разработали эту схему. «Коммунальщик» поставлял сведения о должниках и неблагополучных владельцах квартир. К слову, ранее главаря осудили на 20 лет колонии строгого режима. Наконец, приговор суда услышали его подельники.

- Непосредственный исполнитель убийств приговорен к пожизненному заключению колонии особого режима, - сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и Иркутского областного суда. – Один из лидеров ОПГ отправится в колонию строгого режима на 23 года. Еще один член группы проведет там же 8 лет. А их сообщница отправится на 5 лет в колонию общего режима. Остальные фигуранты осуждены условно.