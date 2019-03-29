2019-03-29T11:33:29+03:00
Общество

Рейс «Иркутск-Сочи»: первый самолет на черноморское побережье отправится 10 июня

Новый прямой маршрут будет действовать до 9 сентября
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Из Иркутска в Сочи запускают прямой рейс.Из Иркутска в Сочи запускают прямой рейс.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Грядет долгожданная пора отпусков. Для сибиряков вопрос, куда поехать, актуальный. Прямых направлений немного – Китай, Вьетнам и Таиланд, а путешествия через Москву выливаются в копеечку. Цены билетов на самолет до столицы весьма кусаются. Поэтому возможность без пересадок из Иркутска добраться прямиком до Сочи – подарок к отпускному сезону. Рейс «Иркутск-Сочи» открывается 10 июня.

- Сезон полетов – до 9 сентября, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. – Рейсы будут осуществляться раз в неделю – по понедельникам.

Время в пути 6 часов 45 минут, вместо минимальных девяти, да еще и с пересадкой в Москве.

И о стоимости - билет в один конец обойдется минимум в 17 785 рублей (если путешествуете с багажом весом до 10 кг). А вот льгот никаких – ни для пенсионеров, ни для школьников и студентов нет. Субсидия не предусмотрена. Пока маршрут «Иркутск-Сочи» не участвует в программе софинансирования перевозок, так что субсидии не предусмотрены. Кстати, билеты уже поступили в продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Новости 24
Подростки осквернили 89 могил в Бурятии
Движение спецтранспорта и пешеходов ограничат на улице Урицкого в Иркутске
В Бурятии задержали мужчину, который убил свою жену поленом
Требования сноса турбазы «Байкалов Острог» на Ольхоне признали законными
Сергей Сокол в Красноярске обсудил вопросы развития спорта с руководителями парламентов регионов СФО
«Ростелеком» провел День открытых дверей для иркутских бизнесменов
Житель Бурятии хотел перекинуть в колонию наркотики с помощью арбалета
Сергей Сокол принимает участие в Красноярском экономическом форуме
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
«Час Земли» в Иркутске 2019: 30 марта активисты устроят заезд «Велосветлячки»
Чтобы отомстить сестре, брат сжег ее дом в Иркутской области
Снег в Иркутске будет идти весь день: на уборку дорог вышло 100 единиц техники
Сезон охоты на медведей откроется 12 апреля в Иркутской области
Убийство 9-летней девочки в Братске: уголовное дело передано в суд
Первенство России по керлингу: иркутская команда заняла второе место
Прогноз погоды в Иркутске: 29 марта ветер и мокрый снег
Детский омбудсмен России направила предложения по улучшению жилищных условий детей-сирот Иркутской области
«Студенческая весна» стартует в Иркутской области 1 апреля
Иркутская область наращивает объем участия в федеральных программах
Дороги-2019: в Иркутске начали принимать заявки на ямочный ремонт