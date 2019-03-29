Рейс «Иркутск-Сочи»: первый самолет на черноморское побережье отправится 10 июня

Грядет долгожданная пора отпусков. Для сибиряков вопрос, куда поехать, актуальный. Прямых направлений немного – Китай, Вьетнам и Таиланд, а путешествия через Москву выливаются в копеечку. Цены билетов на самолет до столицы весьма кусаются. Поэтому возможность без пересадок из Иркутска добраться прямиком до Сочи – подарок к отпускному сезону. Рейс «Иркутск-Сочи» открывается 10 июня.

- Сезон полетов – до 9 сентября, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. – Рейсы будут осуществляться раз в неделю – по понедельникам.

Время в пути 6 часов 45 минут, вместо минимальных девяти, да еще и с пересадкой в Москве.

И о стоимости - билет в один конец обойдется минимум в 17 785 рублей (если путешествуете с багажом весом до 10 кг). А вот льгот никаких – ни для пенсионеров, ни для школьников и студентов нет. Субсидия не предусмотрена. Пока маршрут «Иркутск-Сочи» не участвует в программе софинансирования перевозок, так что субсидии не предусмотрены. Кстати, билеты уже поступили в продажу.