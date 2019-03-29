Чудотворная икона помогла сибиряку найти родителей

О чем чаще всего мы просим Бога, когда ставим свечи перед образами или молимся у иконы? Конечно же о здоровье родных и близких, об удаче и благосостоянии. Вот только некоторые из нас начинают верить в то, что Всевышний обязательно поможет, либо в сознательном возрасте, либо пережив личную трагедию. Но у 27-летнего настоятеля Свято-Иннокентьевского храма в села Анга Иркутской области Максима Кузнецова история вышла другая.

Нет, парень не рос в семье священнослужителей и не посещал церковь каждое воскресенье. Родители Максима, Андрей и Светлана, которые жили тогда в небольшом поселке под Арсеньевом на Дальнем Востоке, в середине лихих 90-х пытались заниматься, как и многие, предпринимательством. Но процветавший на тот момент рэкет не дал молодой семье спокойно работать. После очередного «наезда» семейная пара неожиданно исчезла. В один из дней бабушка привела Максима из садика, а ее дочери Светланы, мамы мальчика, дома не оказалось. Отец парнишки тоже исчез…

«Здравствуй, Максим, я твой папа»

- Родители пропали, когда мне было 6 лет, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске Максим Кузнецов. - Я даже их лица не мог вспомнить. Мы остались с бабушкой вдвоем. Жили в поселке Чугуевка. Конечно, я постоянно спрашивал у нее, где мама с папой. Пока был маленьким, она придумывала какие-нибудь истории, а когда подрос, призналась, что они считаются пропавшими без вести…

В общем, Максимке уже в 8 лет пришлось стать главой семьи. Мальчишка помогал бабуле по хозяйству, доил коров, ухаживал за курами, гусями и свиньями. А вечерами, когда Вера Ивановна не видела, отчаянно молился перед иконой Покрова Божией Матери. Ее мальчику как семейную реликвию передала прабабушка. Да, в отличие от сверстников в комнате Максима висели не плакаты со звездными футболистами начала нулевых, а святыня. Стоя перед ней, он просил только об одном, чтобы нашлись родители.

- Мне не нужно было ни компьютерных игр, ни кроссовок, - признается Максим Кузнецов. - Я хотел только одного, чтобы родители были живы.

Молиться и верить Максим не переставал долгих 11 лет. А перед школьным выпускным произошло настоящее чудо. Зазвонил телефон, и голос в трубке сказал: «Здравствуй, Максим, я твой папа». Родители парня оказались живы. После побега с Дальнего Востока они осели в Иркутской области - в городе Зима. На первое время устроились при храме - помогали по хозяйству и в проведении служб. А вскоре отец Алексей предложил им остаться навсегда. За 11 лет у пары еще родились дети - сын и дочка.

Максим Кузнецов сам стал священником. Фото: личный архив Максима Кузнецова

Встретил в храме жену

- В первую очередь они попросили прощения, что оставили меня, - говорит Максим Кузнецов. - Почему не позвонили раньше? Если честно, об этом я спрашивать не стал, до сих пор не знаю. Самое главное, они живы и здоровы. Первое, что предложили, поскорее приехать к ним в гости, а лучше совсем переехать.

Расставаться с любимой бабушкой, с которой провел все детство и юность, Максиму было очень нелегко. Но та, поплакав немного, отпустила парня. Пенсионерка рассудила так: мальчику предстоит поступать в университет, а быть студентом под присмотром родителей все-таки лучше.

- Они встретили меня в Иркутске и сказали, что тоже молились о нашем воссоединении, - говорит Максим Кузнецов.

В Зиме Максим прожил с родителями две недели.Стал ходить на службы и помогать местному отцу Игорю. А затем уехал в Иркутск и поступил в политехнический университет на факультет кибернетики. Уж больно нравилось ему копаться в компьютерах. Жить в Иркутске Максиму было негде. Поэтому, на время сдачи документов на поступление, родители посоветовали ему остановиться в Князе-Владимирском храме, у отца Алексея, который в свое время помог им и к этому моменту перебрался в Иркутск.

- Так получилось, что я стал жить при Князе-Владимирском храме, а не в общежитии, - продолжает Максим.

Когда юноша окончательно решил посвятить себя служению Богу, в его жизни случилось еще одно событие: в том самом Князе-Владимирском храме он встретил будущую жену.

- Предложение Яне сделал не в Иркутске, а в родной Чугуевке, - вспоминает Максим. - Мама и папа решили вернуться на Дальний Восток и попросили помочь с переездом. Я предложил Яне поехать со мной.

- Мы обвенчались, - говорит Яна. - Из Приморья тогда не уехали, прожили там два года. Я решила, что должна быть рядом с мужем. Служили в храме помощниками владыки. Хотя я окончила Иркутский государственный университет по направлению «Туризм», в эту сферу не пошла. Поняла, что не мое!

Когда Яна забеременела, семейная пара решила вернуться в Иркутск.

- Захотелось быть поближе к своим родителям, - признается она.

максим каждый день молился, чтобы найти родителей. Фото: личный архив Максима Кузнецова

Учится в семинарии

Приехали Кузнецовы вовремя! Отец Алексей пригласил Максима на открытие Культурно-просветительского центра святителя Иннокентия в поселок Анга.

- Священника у нового храма еще не было, - продолжает Максим Кузнецов. - Тогда местный владыка неожиданно предложил эту должность мне. Подошел и сказал: «Уверен, ты справишься». Может, отец Алексей меня посоветовал. Я удивился, не ожидал, ведь семинарию не оканчивал. Только два года назад поступил в Хабаровскую духовную семинарию, учусь заочно.

Так, в 26 лет Максим Кузнецов официально стал священником. Перевез в Ангу свою семью - жену и детей. У пары двое сыновей - четырехлетний Матвей и трехлетний Давид. Жена, к слову, трудится рядом. Яна работает экскурсоводом в Культурно-просветительском центре святителя Иннокентия. Максим твердо уверен, что навряд ли бы стал священнослужителем, если бы не обрел родителей и жену.

- Уверен, что пошел бы по другому пути, - говорит Максим. - Скорее всего стал бы компьютерщиком или программистом. Православная и духовная жизнь у меня началась после того, как нашел родителей. Если в детстве 11 лет каждый день молился, чтобы мама с папой вернулись, то сейчас ежедневно благодарю Бога за то, что они нашлись.

P.S.

Кстати, в этом году Максим вместе с митрополитом Вадимом обратился с просьбой к патриарху Кириллу, чтобы разрешил привести мощи епископа Сибири, Камчатки и Северной Америки святителя Иннокентия в место, где тот начал свой земной путь 222 года назад. И владыка дал благословение. На днях отец Максим и митрополит Вадим вернулись из Москвы с великой миссией - привезли частицу мощей святителя Иннокентия на малую родину. Теперь прихожане могут прикоснуться к ним и, обратившись к Богу, получить благодатную помощь.