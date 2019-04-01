Хризантемы для мамы: иркутянин ограбил два цветочных магазина за 10 минут

Разбойное нападение на цветочный магазин на улице Советской в Иркутске произошло средь бела дня, 30 марта. В помещение зашел нетрезвый мужчина и угрожая ножом, потребовал продавщицу отдать ему, нет, не всю выручку из кассы, а... несколько хризантем. Забрав цветы, он сразу ретировался.

Выйдя из павильона, грабитель не успокоился. С небольшим букетом в руках он через 10 минут зашел в соседний цветочный магазин. Там мужчина уже не стал мелочиться и забрал у продавщицы планшет и смартфон на общую сумму в 30 тысяч рублей. Правда, та вовремя успела нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место прибыли сотрудники охранного предприятия, которые задержали любителя цветов и передали полицейским. Оперативникам он пояснил, что украл цветы для того, чтобы порадовать маму. Впрочем, своим поступком, к слову уже судимый 30-летний иркутянин только огорчил свою маму. Ведь вскоре ему вновь предстоит оказаться на скамье подсудимых.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина уже сознался в преступлении. Цветы и похищенную технику у него изъяли и передали законным владельцам.

Добавим, что сыщики не исключают, что задержанный может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Сейчас это проверяется. Если вы пострадали от его действий, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.