Анна Семенович с ветерком прокатилась по Байкалу на собачьих упряжках

Скромная барышня в солнцезащитных очках, блестящем пуховике, белых брючках и розовых ботинках на шнуровке. И это она, ослепительная дива, мечта всех мужчин, невероятная блондинка с шикарным бюстом и горящими глазами, секс-символ страны? Чтобы увидеть Анну Семенович без грима, не под софитами и не только на сцене, поклонникам следовало прошедшие выходные 30-31 марта провести на Байкале. Как сделали полторы тысячи рыбаков, узнавшие в Ане Семенович "свою в доску".

- Мужчина всей моей жизни, мой супермен, мой герой, ты возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700261" frameborder="0"></iframe> Анна Семенович "зажгла" на Байкале.

Мужчины были готовы. Хоть сейчас. Но - только после рыбалки, потом, потому что рыбалка -это святое. Зря ни к ней год готовились и со всего мира добирались на соревнования ( были команды даже из Конго!). Нет, отвлекаться, даже на шикарную Аню Семенович, не было никакой возможности. Тут клюет!

Зато самой звезде удалось провести время на озере шикарно. Анна Семенович прокатилась на собачьих упряжках и была в восторге. А кто не будет в восторге?

-Кто бы мог подумать, что я окажусь на Байкале?Это просто моя мечта и вот она осуществилась. Я поехала на хасках, загадывать желание. Брошу монетку в лунку и оно сбудется! Я в это верю!

Анна Семенович приедет на Байкал на рыбалку. .

Конечно, Семенович немного лукавила.Ну, кокетничала, куда без этого. Официальным "талисманом" рыбалки она была объявлена давно и даже ролик записала - всех позвала на озеро, Но лукавила чуть-чуть, самую малость. Ибо - в самом деле счастье. Видео катания на хаски Анна разместила в своем Инстаграме. И пообещала вернуться на Байкал.

- Как же круто на Байкале! Конечно, из Москвы дорога долгая, но это того стоит. Хаски меня поразили , такие умные и ласковые. В общем, Байкальская рыбалка удалась. Я обязательно еще раз прилечу на Байкал, но теперь летом, хочу в нем искупаться...

Ее подписчики, как люди бывалые, тут же поделились советами: "Анна, молодец! Если поедешь летом, там есть Малое море и подвижные пески, пляжи из розового красного песка, вообще пляжи очень разные. Есть из мелкой галечки, а есть из крупной, как на море. Еще Чивыркуйский залив очень красивый, Максимиха." "Я орешки привёз с Байкала, проращиваю, хочу посадить. На память. В кедровом лесу воздух чище чем в операционной в 6 раз. Так что наслаждайся".