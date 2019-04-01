Конкурс Русская красавица, прошедший в Москве стал триумфом для сибирячек Татьяны Ширшова и Екатерина Зариповой. Туда они отправились вместе с иркутским дизайнером одежды Екатериной Чопей. Вскоре они отправятся в Турцию, чтобы представлять Россию на фестивале красоты «Мировая Русская красавица 2019», который пройдет с 1 по 3 мая.

Фестиваль красоты, моды и таланта Русская красавица 2019 проходил в доме моды известного российского кутюрье Вячеслава Зайцева. В модном фестивале приняло участие около сотни девушек из России, Беларуси, Кипра, Турции, Казахстана. Девушки состязались в четырех номинациях: Юная мисс Россия, Русская красавица, Красавица России и Красавица Содружеств. Председателем жюри был сам мэтр Вячеслав Зайцев, а уровень способности конкурсанток оценивал худрук «Ералаш» Борис Грачевский. Кстати, сам конкурс курирует легендарный владелец модного дома Пьер Карден.

Во время конкурса Русская красавица 2019 наши землячки еще раз доказали, что самые красивые девушки живут в Иркутске. Среди замужних дам первое место и статус «миссис голд получила Татьяна Ширшова. Она поразила членов жюри не только своей красотой, но и рукоделием. Татьяна увлекается керамической флористикой, лепит букеты цветов из специальной глины и вручную прорабатывает каждую деталь, от стебля до лепестков. По признанию самой девушки, ей больше нравится создавать букеты из шоколадных конфет и танцевать латино соло. В обычной жизни Татьяна работает заведующей общежитием одного из иркутского вузов и занимается воспитанием трехлетнего сына. У Татьяны два высших образования.

- На этапе показа национальных костюмов я была в платье цветов национального флага, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске обладательница титула «миссис русская красавица» в номинации «голд» Татьяна Ширшова. – Платье готовила с портнихой буквально за несколько дней до фестиваля.

Конкурс Русская красавица 2019: девушки из Иркутска заняли призовые места. Фото со страницы Екатерины Чопей.

Приз зрительский симпатий и роскошная диадема теперь украшают голову еще одной иркутянки – Екатерины Зариповой. Буквально месяц назад Екатерина приняла участие в своем первом конкурсе красоты Уникальная мама Иркутска», где также стала победительницей. Сейчас она полностью посвятила себя воспитанию маленькой дочери, которой недавно исполнился годик. Но не смотр не значит, что она сидит дома, по ее словам, это просто грех. Вместе с мужем и дочерью ходит в походы по 16 километров и путешествует по России. А еще она занялась дайвингом на Байкале и нырнула на 25 метров, и не представляет свою жизнь без йоги, домашнего хлеба, выпеченного собственными руками.

Конкурс Русская красавица 2019: девушки из Иркутска заняли призовые места. Фото со страницы Екатерины Чопей.

- Я светилась от счастья, когда ко мне подошел Вячеслав Зайцев, и я узнала, что я победила, - делится впечатлениями победительница Гран-при «миссис русская красавица» Екатерина Зарипова. - Стоять с ним на одной сцене? Еще месяц назад я и помечтать о таком не могла! Я сейчас думаю попробовать себя в качестве певицы.

После победы Екатерина продефилировала в платьях из последней коллекции российского модельера Зайцева.