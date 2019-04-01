Хозяин машины на которую упала штукатурка с балкона новостройки в Иркутске: управляющая компания обещает возместить ущерб

Громкий звук автомобильной сирены услышал владелец Hyundai и выглянул в окно. Картина, которую он там увидел, вызвала шок. Огромная глыба штукатурки, упав с высоты восьмого этажа, пробила его машину. Нужен серьезный ремонт. Пострадал и стоящий рядом автомобиль. Осколки фасада поцарапали его кузов.

- У меня машина не застрахована, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске, владелец разбитого автомобиля Евгений Поклад. - Сейчас я ищу оценочную компанию, чтобы провести экспертизу и узнать сумму, которая потребуется на ремонт машины. В управляющей компании пока идут навстречу, обещают оплатить ущерб. Но, если свое слово, не сдержат, я вынужден буду обратиться в суд.

Падение огромного куска штукатурки с высоты могло закончиться трагически.

- У нас оживленный двор, много малышей, страшно представить, что могло бы произойти, упади глыба на детскую площадку, - добавляет Евгений. – Случай-то не первый, фасад временами сыплется. Года три года назад при таких же обстоятельствах подобным куском штукатурки разбило автомобиль Infiniti.

Жильцы дома намерены написать коллективную жалобу в прокуратуру. Если, конечно, управляющая компания не возьмется за ремонт фасада.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Топильская, юрист: "В таких случаях вызывайте полицию"!

- В таких случаях всегда нужно вызывать полицию. Если у владельцев авто есть КАСКО, протокол осмотра понадобится при обращении в страховую компанию. Тем, у кого нет страховки, за компенсацией материального ущерба нужно обратиться в управляющую компанию. Также можно провести расследование по статье 238 УК РФ - оказание услуг и работ ненадлежащего качества.