Великий пересмешник: к годовщине смерти выдающегося поэта современности Евгения Евтушенко

Его сотни раз «хоронили» при жизни. Завистники, «друзья-товарищи», коллеги. В газетах, по радио, позднее - в соцсетях. Но, несмотря ни на что, он, как и обещал, перешёл из далёкого уже прошлого века в XXI век!

Ещё в 1970 году Евгений Александрович в своём стихотворении «Приходите ко мне на могилу» сказал своё:

«... Нецитированья удостойте!

Позабудьте как автора книг,

Как враля помяните! Устройте

Каннибальский детсадовский крик...»

1 апреля - день розыгрышей, день смеха, день вралей-шутников... Он ушёл именно в этот день. Евгений с детства, несмотря на суровое военное и послевоенное время, по присущему ему сибирскому характеру, любил розыгрыши. Вот и в очередной раз задал нам свою «золотую загадку». Подгадал, дождался, несмотря на мучительные боли, «дня пересмешников» и остановил своё огромное, весь мир любящее сердце именно первого апреля.

Мне вспомнилось моё счастливое босоногое детство. Родная, о тридцати-сорока домах небольшая якутская деревенька. Это было ещё до того, как я пошёл в школу. Когда мы, сорванцы, прослышали, что дед Матвей сам себе гроб сколачивает. А ведь так оно и было... Жаркое якутское лето. Вкуснейший, дурманящий запах струящихся жёлтых кудрей лиственничной стружки из-под стариковского рубанка. Верстак во дворе, низ «дома» уже готовый стоит под навесом. Жилистый седобородый старик сколачивает крышку.

- Дед Матвей, а почему ты сам себе домовину готовишь?

- Да не хочу лежать в сырости. А то ведь, дай Бог помру, а они - родственники -сколотят мне приют последний из сосны, да ещё из непросохшей древесины. А у меня домовина из досок листвяных, три года на крыше сушил. Век не сгниёт.

Осенью того же 1954 года дед Матвей, сходив в баню, оделся во всё белое, подправил себе ножницами окладистую седую бородищу, причастился, попрощался со всеми родственниками, взял в руки свечу, лёг в свою последнюю обитель и ушёл к праотцам... Этот случай из детства я рассказал Евгению Александровичу ещё при первой нашей встрече в 1968 году. А он напомнил мне о нём при нашей последней встрече в 2015 году на родной ему реке Оке, спросив, помню ли я своего якутского деда Матвея. Меня всегда поражала его память...

В 1968 году он только что вернулся из поездки на карбасе «Микешкин» по великой сибирской реке Лене, в которой был со своими ближайшими друзьями, и вдохновенно рассказывал об этом путешествии нам, студентам, в актовом зале Иняза. Затем были сплавы по Алдану, Вилюю и ещё по пяти рекам Сибири. Жизнь поэта была богата путешествиями.

А ровно год назад Евгений Александрович Евтушенко отправился в очередное путешествие. Теперь уже в вечность!

Отрывок из книги Владимира Харитонова «Если б снова начать -письма к сыну», март 2018 г.

Евгений Евтушенко

ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА МОГИЛУ

Приходите ко мне на могилу,

приходите стрезва и в запой.

Я и туфельку, и бахилу

над собою услышу собой.

Приносите еловых, рябинных

и каких захотите – ветвей,

приводите с собою любимых,

приводите с собою детей.

На траву и скамейку садитесь,

открывайте вино, если есть,

совершенно меня не стыдитесь,

окажите покойнику честь.

Говорите о спрятанной боли,

той, что исподволь мучает вас,

говорите – хотя б о футболе, –

я боюсь оторваться от масс.

Ни гранита и ни лабрадора,

ни возвышенных слез, ни речей,

а побольше бы милого вздора

над веселой могилой моей.

Не цитированья удостойте!

Позабудьте как автора книг.

Как враля помяните! Устройте

каннибальски детсадовский крик.

Обо мне привирайте и врите,

но чтоб все-таки это вранье

про Малаховку или Гаити

походило чуть-чуть на мое.

Ведь в бахвальской судьбе своенравной,

между стольких зубов и зубил

кое-что было истинной правдой:

это то, что я все-таки был.

Небылицы окажутся былью

и легендами быль обовьют,

но и сплетни меня не убили,

и легенды меня не убьют.

Я останусь не только стихами.

Золотая загадка моя

в том, что землю любил потрохами,

и земля полюбила меня.

И земля меня так захотела,

чтобы люди понять не могли,

где мое отгулявшее тело,

где гулящее тело земли.

И мне сладко до знобкости острой

понимать, что в конце-то концов,

проступлю я в ненастную оскользь

между пальцев босых огольцов.

Мне совсем умереть не под силу.

Некрологи и траур – брехня.

Приходите ко мне на могилу,

на могилу, где нету меня.

1970