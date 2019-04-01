Великий пересмешник: к годовщине смерти выдающегося поэта современности Евгения Евтушенко
Его сотни раз «хоронили» при жизни. Завистники, «друзья-товарищи», коллеги. В газетах, по радио, позднее - в соцсетях. Но, несмотря ни на что, он, как и обещал, перешёл из далёкого уже прошлого века в XXI век!
Ещё в 1970 году Евгений Александрович в своём стихотворении «Приходите ко мне на могилу» сказал своё:
«... Нецитированья удостойте!
Позабудьте как автора книг,
Как враля помяните! Устройте
Каннибальский детсадовский крик...»
1 апреля - день розыгрышей, день смеха, день вралей-шутников... Он ушёл именно в этот день. Евгений с детства, несмотря на суровое военное и послевоенное время, по присущему ему сибирскому характеру, любил розыгрыши. Вот и в очередной раз задал нам свою «золотую загадку». Подгадал, дождался, несмотря на мучительные боли, «дня пересмешников» и остановил своё огромное, весь мир любящее сердце именно первого апреля.
Мне вспомнилось моё счастливое босоногое детство. Родная, о тридцати-сорока домах небольшая якутская деревенька. Это было ещё до того, как я пошёл в школу. Когда мы, сорванцы, прослышали, что дед Матвей сам себе гроб сколачивает. А ведь так оно и было... Жаркое якутское лето. Вкуснейший, дурманящий запах струящихся жёлтых кудрей лиственничной стружки из-под стариковского рубанка. Верстак во дворе, низ «дома» уже готовый стоит под навесом. Жилистый седобородый старик сколачивает крышку.
- Дед Матвей, а почему ты сам себе домовину готовишь?
- Да не хочу лежать в сырости. А то ведь, дай Бог помру, а они - родственники -сколотят мне приют последний из сосны, да ещё из непросохшей древесины. А у меня домовина из досок листвяных, три года на крыше сушил. Век не сгниёт.
Осенью того же 1954 года дед Матвей, сходив в баню, оделся во всё белое, подправил себе ножницами окладистую седую бородищу, причастился, попрощался со всеми родственниками, взял в руки свечу, лёг в свою последнюю обитель и ушёл к праотцам... Этот случай из детства я рассказал Евгению Александровичу ещё при первой нашей встрече в 1968 году. А он напомнил мне о нём при нашей последней встрече в 2015 году на родной ему реке Оке, спросив, помню ли я своего якутского деда Матвея. Меня всегда поражала его память...
В 1968 году он только что вернулся из поездки на карбасе «Микешкин» по великой сибирской реке Лене, в которой был со своими ближайшими друзьями, и вдохновенно рассказывал об этом путешествии нам, студентам, в актовом зале Иняза. Затем были сплавы по Алдану, Вилюю и ещё по пяти рекам Сибири. Жизнь поэта была богата путешествиями.
А ровно год назад Евгений Александрович Евтушенко отправился в очередное путешествие. Теперь уже в вечность!
Отрывок из книги Владимира Харитонова «Если б снова начать -письма к сыну», март 2018 г.
Евгений Евтушенко
ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА МОГИЛУ
Приходите ко мне на могилу,
приходите стрезва и в запой.
Я и туфельку, и бахилу
над собою услышу собой.
Приносите еловых, рябинных
и каких захотите – ветвей,
приводите с собою любимых,
приводите с собою детей.
На траву и скамейку садитесь,
открывайте вино, если есть,
совершенно меня не стыдитесь,
окажите покойнику честь.
Говорите о спрятанной боли,
той, что исподволь мучает вас,
говорите – хотя б о футболе, –
я боюсь оторваться от масс.
Ни гранита и ни лабрадора,
ни возвышенных слез, ни речей,
а побольше бы милого вздора
над веселой могилой моей.
Не цитированья удостойте!
Позабудьте как автора книг.
Как враля помяните! Устройте
каннибальски детсадовский крик.
Обо мне привирайте и врите,
но чтоб все-таки это вранье
про Малаховку или Гаити
походило чуть-чуть на мое.
Ведь в бахвальской судьбе своенравной,
между стольких зубов и зубил
кое-что было истинной правдой:
это то, что я все-таки был.
Небылицы окажутся былью
и легендами быль обовьют,
но и сплетни меня не убили,
и легенды меня не убьют.
Я останусь не только стихами.
Золотая загадка моя
в том, что землю любил потрохами,
и земля полюбила меня.
И земля меня так захотела,
чтобы люди понять не могли,
где мое отгулявшее тело,
где гулящее тело земли.
И мне сладко до знобкости острой
понимать, что в конце-то концов,
проступлю я в ненастную оскользь
между пальцев босых огольцов.
Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур – брехня.
Приходите ко мне на могилу,
на могилу, где нету меня.
1970
ИСТОЧНИК KP.RU
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