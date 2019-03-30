Погода в Иркутске на апрель 2019: будет теплее, чем обычно

В Иркутске уже почти растаял снег, который в марте вдоволь нас «порадовал». Дачники и садоводы вовсю готовятся к сезону и начали высаживать рассаду. Именно они больше других и переживают, какой будет весна. Метеорологи успокаивают, несмотря на то, что погода на апрель 2019 в Иркутске в начале месяца и будет неустойчивой, в целом он ожидается теплым.

- До 4 апреля Приангарье во власти очередного арктического циклона, который принесет снегопады на всей территории региона, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Но в областном центре днем температура воздуха будет постепенно повышаться до +8… +13 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, по-настоящему весна вступит в свои права с середины месяца. Тогда даже по ночам столбики термометров в Приангарье будут показывать выше нуля. Так что погода на апрель 2019 в Иркутске обещает быть вполне благоприятной.

- Местами в южных и западных районах области потеплеет до +15… +23, - уточняет Юлия Янькова. – Но в некоторых районах, например в Катангском, в конце апреля ночная температура может опуститься до -22 градусов.

В любом случае, весну уже не удержать. Совсем скоро на улицах Иркутска появятся листья на деревьях. А жители областного центра смогут надолго убрать зимние вещи на антресоли.