2019-03-30T09:14:00+03:00
Происшествия

Сняла преступление на видео: благодаря находчивой свидетельнице полицейские из Иркутской области поймали преступника

Женщина выглянула в окно, услышав крики о помощи
Олег ФЕДОРОВ
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Фото: предоставлено ГУ МВД по Иркутской области.Фото: предоставлено ГУ МВД по Иркутской области.
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Воскресным днем Марина Гриценко готовила обед на кухне, как вдруг услышала крики на улице. Да, конечно, она живет в небольшом поселке Аларского района, мало ли кто горлопанит на улице. Но Марина все же решила выглянуть в окно. И увидела, как мужчина в спортивном костюме избивает какого-то человека, потом что-то выхватил у него из рук и из карманов и бросился убегать.

Марина не растерялась, достала мобильный телефон и засняла все происходящее на камеру. Сразу после этого она позвонила в отделение полиции. Благодаря записям с ее телефона полицейские узнали в каком направлении убегал грабитель. А также изучили его приметы. Спустя несколько часов злоумышленника задержали в одном из магазинов, куда он пришел за спиртным. Оказалось, что он украл банковскую карту у потерпевшего.

-Грабителем оказался 23-летний нигде не работающий местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ранее он уже отбывал наказание за подобные хулиганские выходки.

На задержанного завели уголовное дело по статье за разбой. А Марину Гриценко поощрили за ее активную гражданскую позицию, за то, что она не испугалась и помогла полиции поймать преступника по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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