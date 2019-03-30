Час Земли 2019: велосветлячки» промчались по центру Иркутска

Девять километров пути крутя педали в тишине и темноте. Их путеводитель только белый катафот спереди и красный сзади. 30 марта в поддержку международной экологической акции «Час Земли» в Иркутске, как и во многих городах России и мира прошел велофлешмоб «Велосветлячки». Велосипедисты и самокатчики проедутся по улицам города в седьмой раз.

Начинают свой вечерний велопробег участники традиционно от здания правительства области. Маршрут тоже знакомый – улицы Ленина, Сурикова, затем Цесовская набережная, бульвар Гагарина. Первая и единственная остановка предусмотрена на середине пути – площадке возле стадиона «Труд», а потом обратно на сквер.

Велосипедисты своим пробегом доказали - весна настала!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Принять участие в мероприятии может каждый желающий, - сообщили организаторы акции. - Для этого нужно приехать на велосипеде, у которого имеется световое оборудование – передний белый и задний красный фонари. Это обязательное условие от ГИБДД.

В этом году принять участие в акции около 160 человек. Желающих примерно столько же сколько и в прошлом году из-за слякоти и луж на дороге. Не удивительно, еще несколько дней назад там лежал снег.

По городу двигались самые настоящие светлячки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно устраивались конкурсы от партнёров: на самые украшенные велосипеды, самое популярное фото в соцсетях и на самое большое количество сданных батареек:, в этом году организаторы собрали их более полутора тысяч.